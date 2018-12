Overrevet korsbånd koster VM-eventyr for GOG-profil

Direkte sport i tv Fredag 21. december TV 2 Sport 17.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 2.00Basketball: Boston-Milwaukee TV3+ 21.00 Fodbold: Wolves-Liverpool TV3 Sport 13.30/20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Washington-Buffalo TV3 Max 18.30 Fodbold: FC Köln-Bochum 20.30 Fodbold: Dortmund-Gladbach Eurosport 1 10.15/13.15 Alpint: World Cup, storslalom (k) 17.15 Skiskydning: World Cup, sprint (k) Eurosport 2 11.30 Snowboard: World Cup 13.30 Freestyle: World Cup Vis mere

Håndbold: Niclas Kirkeløkke går glip af den kommende VM-slutrunde i håndbold, som begynder 10. januar. Det står klart fredag, efter at det er konstateret, at Niclas Kirkeløkke har revet det bageste korsbånd i sit venstre knæ over. Det bekræfter Kirkeløkkes klub, GOG, over for TV2 Sport. Skaden opstod i en ligakamp sidste weekend mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Fodbold: Den slovakiske midtbanespiller Jan Gregus er fortid i FC København. Superligaens tophold har solgt ham til den amerikanske MLS-klub Minnesota United. Fra USA rapporteres en transfersum på ca. 16 millioner kroner. »Jan har ydet en stærk indsats i sin tid i klubben, hvor han altid har optrådt med stor professionalisme og udfyldt den rolle, han var hentet ind til, perfekt«, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Fodbold: AaB forstærker sig på trænerbænken. Fredag oplyser nordjyderne, at klubbens cheftræner Jacob Friis i fremtiden får assistance fra Lasse Stensgaard og Allan K. Jepsen. Lasse Stensgaard er U19-træner i AaB, og han tiltræder i jobbet i resten af sæsonen, mens Allan K. Jepsen er ansat som permanent assisterende træner. Tidligere fredag meddelte Vendsyssel FF, at kontrakten med Allan K. Jepsen var ophævet. Fra årsskiftet skulle han have været ansat i en trænerrolle i klubben, hvilket blev aftalt, da Glenn Riddersholm var sportsdirektør.

Håndbold: En skade gør, at norske Thea Mørk stopper som professionel. Det skriver København Håndbold, nordmandens arbejdsgiver, i en pressemeddelelse. Thea Mørk blev skadet ved det netop overståede håndbold-EM, hvor hun kun nåede fem minutter på banen, inden hun måtte udgå med den skade, der altså nu gør, at håndboldskoene bliver sat på hylden.

Alpint: Der er Mikaela Shiffrin, og så er der alle de andre. Sådan er det i hvert fald efterhånden ved at udvikle sig inden for kvindernes alpine World Cup i den nuværende sæson. Fredag vandt den 23-årige amerikaner, da der blev kørt storslalom i franske Courchevel. Dermed har den forsvarende World Cup-vinder sejret i seks af de 12 løb, der indtil videre er blevet kørt på tværs af discipliner. Tyske Viktoria Rebensburg blev nr. 2 fredag, mens franske Tessa Worley tog tredjepladsen. Med sejren udbygger Shiffrin sin i forvejen massive føring i den samlede World Cup-stilling, og hun er godt på vej til at vinde den samlede World Cup for tredje gang i træk.

Tennis: Australian Open indfører som den tredje af de fire grand slam-turneringer en 10-point tiebreak i sidste og afgørende sæt. Reglen kommer til at gælde fra næste måneds turnering i Melbourne, hvor varmen ofte er en meget hård modstander, og vil være med til at bremse for de ekstraordinært lange kampe. »Den lidt længere tiebreak skal dog sikre publikum en særlig oplevelse i de kampe, der ofte har noget specielt at byde på. Den kan også være med til at nedtone en servedominans, som af og til spiller ind ved den kortere tiebreak (7-point)«, siger Australian Open-chefen Craig Tiley ifølge AP. Kun French Open gennemfører stadig sine kampe uden tiebreak i sidste sæt.

Fodbold: Målmanden Jeppe Højbjerg har forlænget kontrakten Esbjerg i Superligaen med yderligere tre år, så den nu gælder til sommeren 2022.

Håndbold: Skjerns danmarksmestre skal efter denne sæson klare sig uden målmanden Emil Nielsen. Den 21-årige, som at klubbens bestyrelsesformand Carsten Thygesen beskrives som »et ekstraordinært målmandstalent med et ubegrænset potentiale«, er nemlig blevet købt af den franske storklub Nantes, der med et tilstrækkeligt stort bud har aktiveret spillerens frikøbsklausul. »Det er en kæmpe drengedrøm, som går i opfyldelse. Jeg glæder mig helt vildt til at prøve mig af i én af verdens største ligaer. Men først handler det om at slutte af med manér i Skjern – og forhåbentlig runde af med endnu en DM-medalje, så vi kan mødes i Champions League til næste år«, siger Emil Nielsen. Nantes er i øjeblikket nummer to i den franske liga efter at holdet torsdag tabte topopgøret til Paris SG med 29-30 på hjemmebane. Mikkel Hansen scorede 10 gange for PSG – og blev matchvinder i sidste sekund.

Svømning: I en alder af 23 år har amerikaneren Missy Franklin indstillet en karriere, der startede eksplosivt, men siden blev præget af skader. I 2012 vandt den 188 cm høje Franklin som 17-årig fire guldmedaljer ved OL i London og blev kåret som årets bedste kvindelige svømmer i verden, og året efter vandt hun som den første kvinde nogen sinde seks gange guld ved VM i Barcelona. Ved OL i Rio fik hun også en guldmedalje, men det var ’kun’ for at have svømmet med i det indledende heat i 4x200 meter fri, hvor USA vandt finalen uden Franklin på holdet. »Det har taget lang tid, men nu jeg klar til at stoppe. Jeg er klar til ikke at have smerter hver dag. Jeg er klar til at blev hustru, og en dag også mor«, skriver Missy Franklin i et afskedsbrev.