Peter Schmeichel overvejer at søge jobbet som direktør i Manchester United

Fodbold. Jobbet som fodbolddirektør i Manchester United er ledigt, og det er en stilling, som klubbens tidligere målmand Peter Schmeichel overvejer at lægge billet ind på, fortæller den 55-årige dansker til BBC. »Det vigtigste er at få Manchester Uniteds kultur og identitet tilbage. Jeg vil gerne, at jobbet går til en, der har spillet der, og kan bringe noget af den der Sir Alex-mentalitet tilbage til hele fodboldklubben. Jeg overvejer, om jeg har kvaliteterne, og hvis jeg når frem til et svar på det spørgsmål, så vil jeg lægge mit navn i hatten. Jeg vil tænke godt og grundigt over det hen over julen og nytår, og så vil jeg træffe en beslutning«, siger Peter Schmeichel til BBC.

Håndbold. Lars Frederiksen fortsætter som træner for KIF Kolding mænd frem til 2021. Klubben har forlænget kontrakten med trænere, der i 2017 skiftede fra at have trænet kvinderne i Team Esbjerg.

Fodbold. Trods sejre i årets sidste to kampe i Bundesligaen har Bayer Leverkusen fyret træneren Heiko Herrlich. »Desværre stagnerer holdets udvikling, og det kan vi ikke komme udenom. Selv om vi hen imod slutningen af året igen har fået kontakt til de europæiske pladser, så er vi i en situation, hvor det er nødvendigt at skifte træner, når vi ser tilbage på en overordnet utilfredsstillende halvsæson«, siger sportsdirektør Rudi Völler til klubbens hjemmeside. Heike Herrlich afløses af hollænderen Peter Bosz, der efter at have haft stor succes i Ajax kom til Borussia Dortmund, hvor han blev fyret for et år siden.

Fodbold. Litaueren Auri Skarbalius, der både spillede og var cheftræner i blandt andet Brøndby, har fået nyt trænerjob i hjemlandet. Efter at være blevet fyret i Zalgiris i sommer er Skarabalius ansat af FK Trakai.

Golf. Den tidligere verdensetter Lee Westwood har overfor arrangørerne bekræftet, at han også i 2019 deltager i European Tour-turneringen Made in Denmark i Himmerland. Englænderen anses af flere for at være den bedste spiller, der aldrig har vundet en major. Han er tre gange blevet nummer to. Til gengæld har han vundet 24 turneringer på European Tour, men sidste år i Silkeborg blev han nummer to efter et omspil, som Matt Wallace vandt.

Fodbold. Inden Manchester United fyrede Jose Mourinho gik der rygter om, at den portugisiske manager havde et meget anstrengt forhold til klubbens rekordindkøb, Paul Pogba. Det afviser franskmanden i et interview med BBC Sport. »Vi vandt trofæer med José, og det vil jeg gerne takke ham for. Han har fået mig til at forbedre mig, også som menneske. Og mere vil jeg ikke sige. Det er fortid. Jeg vil takke ham«, siger Pogba til BBC Sport.