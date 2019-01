Gør det ondt at blive ramt af en håndbold, der kommer med 130 km/t.? Nej, forsikrer Niklas Landin

Den danske landsholdsanfører og målmand priser sig lykkelig over ikke at være stregspiller, er god kammerat med sin konkurrent og ved, at det danske VM-publikum kan gøre en forskel uden selv at vide det.