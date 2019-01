17-årige Ukaleq sikrer Grønland den første guldmedalje nogensinde

»Jeg håbede på et bedre resultat end sidste år, men jeg havde aldrig forventet en førsteplads. Jeg prøvede ikke at bruge for mange kræfter op ad bakkerne og satsede i stedet for på at løbe hurtigt nedad, og så udlod jeg at få beskeder om min placering undervejs, så det ikke skulle stresse min skydning«, siger Ukaleq Slettemark.

Trying to hold back tears during the national anthem of Greenland, Astri Ukaliq Slettemark struggled to describe her happiness after her win #YJWCH19 pic.twitter.com/Ab9JjGTwIA — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) 27. januar 2019

I december kvalificerede hun sig ved et stævne i Sverige til det rigtige VM og var ved den lejlighed 42 sekunder fra at være under det, der bliver kvalifikationskravet til OL i 2022. Deltagelsen i VM i år er dog droppet for at koncentrere indsatsen om ungdoms-VM, hvor hun også har starter på fredag og på søndag.

»Springet fra junior til senior i skiskydning har tidligere vist sig at være større end i andre skidiscipliner. Men selv om Ukaleq har et stykke vej endnu, kommer hun fra en familie af skiskytter, der giver den maks. gas, så potentialet er der helt sikkert«, vurderer Kenneth Bøgild om den grønlandske verdensmester.