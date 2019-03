Amerikansk fænomen har vundet World Cup-løb i seks forskellige discipliner

Mikaela Shiffrin sætter punktum for en eventyrlig sæson med World Cup-finalen i Andorra.

Mikaela Shiffrin har allerede vundet den samlede alpine World Cup og den gennemgående slalomkonkurrence, men det kan blive endnu vildere for amerikaneren, der i går fyldte 24 år. Med nogle fornuftige resultater ved sæsonafslutningen i Grandvalira Soldeu El Tarter i Andorra står Shiffrin nemlig til at tage yderligere et par krystalpokaler i henholdsvis storslalom og Super-G.