Paul Onauchu scorede efter 8 sekunder i sin anden landskamp

Fodbold. Brøndbys tyske anfører Benedikt Röcker stopper i klubben på den københavnske Vestegn, når kontrakten udløber til juni. »Jeg havde et ærligt og respektfuldt møde med Ebbe (sportsdirektør Ebbe Sand, red.). Vi besluttede, at vi ikke skal fortsætte samarbejdet fra sommer. Der skilles vores veje. Selvfølgelig er det rigtig trist. Jeg har haft to et halvt og forhåbentligt tre fantastiske år her. Det var meget følelsesladet for mig, siger Benedikt Röcker til Brøndby Indefra.

MMA. Den irske MMA-kæmper Conor McGregor indstiller karrieren som 30 årig. McGregor er tidligere UFC-mester (ultimate fighting championship) i forskellige vægtklasser og har i flere år været det største navn i en barsk sportsgren, som han selv var med til at bringe fra undergrunden og ind i tv-stuerne. Ireren menes at have tjent ca. 200 millioner dollar (1,3 milliarder kroner) i sin karriere.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26. marts 2019

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev skadet, da Portugal på ny skuffede i EM-kvalifikationen ved blot at spille 1-1 på hjemmebane mod Serbien. Cristiano Ronaldo vurderer ifølge mediet Portugoal, at han er spilleklar igen i løbet af to uger.

Doping. Mindst en tysk topatlet har været kunde i lægen Mark Schmidts dopingbutik. Det beretter tv-stationen ARD. Ifølge ARD er der tale om en mandlig skøjteløber (hurtigløb), der har deltaget ved OL. Hverken den pågældende atlet, efterforskere eller den nationale tyske antidopingagentur vil kommentere ARD’s oplysninger.