Sportsblik: Vor landstræner er en modig mand blandt vatnisser og griske sjæle

DET ER FOR LÆNGE siden ’vedtaget’, at international fodbold på højeste plan er et værre banditshow, hvor penge – og kun penge – bestemmer alt.

Verdensforbundet Fifa har alle dage været et temmelig uldent foretagende, og det blev i mange år styret af slynglen Sepp Blatter, der håndterede forbundets økonomiske forhold som en lyssky sidegadebutik.

Og adskillige af de magtmennesker fra fjerne lande, som præsident Blatter havde i sit pseudodemokratiske slæng, var både købt og betalt til at støtte præsidenten. Det var alt andet end kønt.

Der er gennem årene blevet handlet med tv-rettigheder og slutrunder, der er blevet uddelt gaver og fyldt konti, og en af konsekvenserne af alt dette er bl.a., at VM i 2022 skal finde sted i Qatar – ude i den helvedes varme ørken. Og turneringen er lagt fra 21. november til 18. december for at undgå, at spillerne bliver brændt af under den bankende sol.

VM-trofæet skal formentlig overrækkes af julemanden til det af de 32 eller 48 hold, der kommer med til Qatar – for det endelig antal er ikke vedtaget endnu. Det sker vist i juni.

DA ØRKENSTATEN FIK tildelt 22-værtskabet tilbage i 2010, føg det med rygter og beskyldninger om korruption og bestikkelse i den helt, helt store stil. Fifa undersøgte sig selv, og det schweiziske politi – Fifa har hovedkvarter i Schweiz – foretog undersøgelser og afhørte stribevis af folk.

Qatar blev frikendt fra de tunge mistanker, men senere kom det frem, at undersøgelserne vist ikke var så grundige, at det ligefrem gjorde noget. Hvilket betyder, at der stadig klæber en korruptionsmistanke til Qatars værtskab.

Nu skal værtskabet sandsynligvis udvides til at omfatte 48 hold, altså yderligere 16. Og det kan det lille rige land – historiens hidtil mindste VM-arrangør, tidligere havde Schweiz denne status – ikke magte. Opgaven skal derfor deles med en naboørken, vi ved dog endnu ikke hvilken.

MIDT I DETTE STORE pengespil – for selvfølgelig handler det også om, hvem der vil betale hvor meget for at være med – har vort lille lands norske landstræner, Åge Hareide, løftet stemmen.

Med velvalgte ord her i Politiken advarer han fodboldverdenen. Ja, det er store ord, men det er faktisk det, Hareide gør: Advarer mod, at det kære gamle fodboldspil, der engang havde sit udspring i en kreativ leg med en bold, alene kommer til at handle om penge, penge og penge. Og endnu flere penge.

Tegning: Roald Als

»Det virker, som om alle går efter pengene. Det bliver på et tidspunkt uansvarligt«, sagde landstræneren – og undrede sig over, at der overhovedet skal spilles VM et sted som i Qatar. Ligesom han undrede sig over tanken om 48 slutrundehold. Efter hans mening er det overhovedet ikke til gavn for spillets udvikling.

Hvorfor? Fordi flere hold betyder dårligere hold. Det går ud over kvaliteten og gør kampene kedeligere.