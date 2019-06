Tre sekunder i Gudme endte med at være guld værd for Aalborg

Aalborg Håndbold kan for fjerde gang i klubbens historie kalde sig for dansk mester i håndbold for mænd.

Holdet vandt søndag den tredje og afgørende DM-finale på hjemmebanen i Gigantium i Aalborg med en 38-32-sejr over GOG.

Dermed sikrede den nordjyske klub sig ’the double’, da den i marts også vandt pokalfinalen.

Samtidig forpurrede nordjyderne GOG’s første DM-guld i 12 år.

Aalborg blev også mester i 2017, 2013 og 2010. Første gang hed klubben AaB Håndbold.

GOG var ellers kun tre sekunder fra at kunne hænge guldmedaljerne om halsen, da holdet torsdag i den anden finalekamp kunne nøjes med uafgjort efter en sejr i den første kamp.

Men en Aalborg scoring i de sidste sekunder sikrede en nordjysk 32-31-sejr, og dermed skulle det hele afgøres i en tredje finalekamp.

Da GOG var på besøg i Aalborg i den første finalekamp, var det især Lasse Møller, der trådte i karakter og scorede 12 mål.

Meget sigende var det også Lasse Møller, der satte gæsternes tre første mål i kassen. Men det var Aalborg, der fik taget bedst hul på kampen.

Hjemmeholdet formåede at udnytte en nervøs GOG-start med mange fejl, og med køligt overblik var nordjyderne efter knap et kvarters spil i front med 10-5.

Men Aalborg kunne på ingen måde slappe af.

GOG har været mester i comebacks gennem sæsonen. I den første semifinalekamp mod Skjern var holdet bagud med seks mål undervejs og fire mål med ti minutter tilbage, men vendte det alligevel til en 28-25-sejr.

Frank Mikkelsen erstattede efter 20 minutters spil Ole Erevik i GOG-målet. Nordmanden, der indstiller karrieren efter sæsonen og dermed spillede sin sidste håndboldkamp på topplan, stod blot noteret for tre redninger.

De nye kræfter i målet gav pote. Frank Mikkelsen snuppede nogle vigtige bolde mod slutningen af halvlegen og havde stor andel i, at hullet op til Aalborg blev minimeret til to mål.

Hjemmeholdet gik til pause foran med 17-15. Halvlegens sidste mål blev sat ind af Aalborgs bedste, Janus Smarason, der hamrede et langskud op i netmaskerne.

Smarason tog fat, hvor han slap, da anden halvleg blev fløjtet i gang og scorede det første mål. I alt blev den 24-årige islænding noteret for ni mål i kampen.

Og Aalborg blev ved med at presse på - især landsholdets forsvarsgeneral Henrik Mølgaard tog et stort ansvar.

Samtidig fortsatte GOG med at lave fejl og sakkede mere og mere bagud på måltavlen.

Med seks minutter tilbage af kampen var fynboerne to mand i undertal og brændte et straffekast, og så var muligheden for et nyt comeback ikke længere i sigte.

Endnu en gang må GOG vente på guldmedaljerne, som holdet senest vandt i 2007, mens den nordjyske jubel til gengæld kunne bryde ud i Gigantium.

ritzau