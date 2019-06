Tidligere landsholdsstjerne kritiserer træner op til VM: »Hun bukker let under for pres«

Top-målmand

Hope Solo

Den 37-årige amerikanske fodboldspiller har været målmand for det amerikanske landshold fra 2000 til 2016.

Hun har spillet over 200 kampe for USA og vundet 2 Golden Glove-priser for bedste målmand ved VM i fodbold for kvinder (2011 og 2015).

Hun har to gange været med til at føre det amerikanske fodboldlandshold til OL-guld (2008 og 2012). I 2015 var hun med til at vinde VM.