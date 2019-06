Unge badmintonstjerner skaffer Danmark to guldmedaljer på halvanden time

Golf. Nicole Broch Larsen spillede sig sent lørdag aften frem i stillingen i Arkansas Championship på den amerikanske LPGA Tour. Hun gik anden runde i fem slag under par og er samlet syv slag under par efter to runder. Det placerer danskeren som delt nr. 27. Hun har seks slag op til turneringens to førende spillere. Der spilles kun tre runder i turneringen.

Fodbold. Sverige fik lørdag ram på Tyskland ved VM for kvinder, og dermed spillede svenskerne sig i den ene VM-semifinale. 2-1-sejren over tyskerne var nok til at sikre mødet med Holland, som tidligere lørdag slog Italien 2-0. Det er fjerde gang, at Sverige er i en VM-semifinale, og Sverige var første hold ved VM i år, der formåede at score mod Tyskland.

Sejlsport. Den danske båd i offshore-ræset Nord Stream Race i Østersøen fik ikke medhold i en klage mod konkurrerende både fra Tyskland og Sverige. Det har løbsledelsen besluttet, oplyser Peter Warrer fra danske besætning. Under 2. etape fra København til Stockholm mente danskerne, at tyskerne og svenskerne ikke havde passeret et mærke ud for Øland.

Cykling. Danmarks Cykle Union (DCU) strammer procedurerne for vejninger af cykelryttere, så vejningerne i fremtiden vil blive foretaget individuelt og ikke parvist for ryttere på elite- og U23-niveau. Det siger DCU-landstræner Anders Lund til B.T., efter at tidligere elitesvømmere og svømmetalenter i en dokumentar på DR har rettet stor kritik af brugen af offentlige vejninger i det danske svømmemiljø. De offentlige vejninger har blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner hos flere svømmere.

Atletik. Kathrine Bebe satte lørdag dansk rekord i diskoskast, da hun leverede et kast på 56,21 meter. Det skriver dansk-atletik.dk. Dermed slog hun den hidtidige rekord fra 1996, da Anette Bøgh kastede 56 meter.

Fodbold. 1. divisionsklubben Viborg FF har hentet den hollandske forsvarsspiller Lars Kramer på en fri transfer og udstyret ham med en kontrakt af tre års varighed. Det skriver Viborg på sin hjemmeside. Den 19-årige stopper har senest været tilknyttet Groningen, men har tidligere også været på kontrakt i Ajax. Han spiller på Hollands U20-landshold.