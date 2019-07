Thorbjørn Olesen er 4 slag fra førstepladsen i USA

FOR ABONNENTER

Golf. Thorbjørn Olesen er 4 slag fra førstepladsen inden sidste runde af WGC-turneringen St. Jude Invitational i Memphis. Med en tredje runde i 65 slag med seks birdies og en bogey avancerede Thorbjørn Olesen til en delt 7.-plads i turneringen, der har deltagelse af 63 af verdens allerbedste spillere. Foran sig har danskeren Rory McIlroy i 12 slag under par, Brooks Koepa i 11 under, Matthew Fitzpatrick i 10 under samt Marc Leichmanm Alex Noren og Jon Rahm i 8 under par. Lucas Bjerregaard er efter runder i 69, 74 og 72 slag på en delt 54.-plads. Tiger Woods og sidste uges The Open-vinder, ireren Shane Lowry, har meldt afbud til turneringen.