15-årig sætter dansk rekord som 15-årig stormester

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 14.15 Håndbold: Esbjerg-Rostov-Don (k) TV 2 16.05 Håndbold: Bjerring/Sil.-Skjern (m) TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 3. etape 09.55 Badminton: Denmark Open 20.50 Fodbold: Mallorca-Real Madrid TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Watford TV3 Sport 07.20 MotoGP: Japans GP, kvalifikation 09.00 Rugby: VM 14.00 Tennis: European Open (m) 16.10 Fodbold: Vejle-Kolding 18.25 Fodbold: Dortmund-Gladbach 20.40 Fodbold: Paris SG-Paris FC (k) 01.05 Ishockey: Arizona-Ottawa TV3 Max 13.25 Fodbold: Everton-West Ham 15.25 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 18.25 Fodbold: Crystal P.-Manchester City 20.30 Håndbold: Barcelona-Paris SG (m) Xee 15.25 Fodbold: Augsburg-Bayern Münch. Eurosport 1 10.30 Bordtennis: World Cup (k) 13.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 19.00 Banecykling: EM Vis mere

Skak. Som blot 15-årig kan Jonas Buhl Bjerre fra Skanderborg Skakklub i fremtiden smykke sig med den prestigefyldte stormestertitel. I en stærkt besat turnering på Isle of Man har det danske stortalent leveret så gode resultater, at han fuldender kravene til at blive stormester. Det sidste, der manglede, for formelt at sikre sig den fine titel, var, at han mødte frem til sit niende parti i turneringen. Det gjorde han lørdag klokken 16. Jonas Buhl Bjerre er den yngste danske stormester nogensinde. Den hidtil yngste var Davor Palo, der i 2005 blev stormester som 19-årig.

Badminton. Den dobbelte verdensmester Kento Momota er i endnu en stor finale, efter han ved Denmark Open lørdag besejrede indoneseren Tommy Sugiarto 21-12, 21-19. Sugiarto var ved at komme ind i kampen midt i andet sæt, men da det skulle afgøres, viste Momota endnu engang, hvorfor han er nr. 1 på verdensranglisten. Han strammede grebet, og så havde indoneseren ikke noget modsvar. Alligevel så Momota en smule træt ud, måske som følge af den hårde kvartfinale over tre sæt fredag mod danske Rasmus Gemke.

Fodbold. Bayern München må ’nøjes med’ at indtage tredjepladsen i Bundesligaen, efter det lørdag sluttede 2-2 hos Augsburg. Borussia Mönchengladbach topper tabellen foran Wolfsburg. Marcus Ingvartsen scorede, også lørdag, sit første mål som Union Berlin-spiller i holdets 2-0-sejr over Freiburg.

Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix Den franske topangriber Antoine Griezmann har haft lidt svært ved at komme i gang med målscoringen for Barcelona, men lørdag fik han sendt sit hold på sejrskurs.

Fodbold. Med en 3-0-sejr lørdag eftermiddag på udebane over Eibar i Baskerlandet overtager FC Barcelona førstepladsen i La Liga. I hvert fald midlertidigt, for holdet kan blive nødt til at afgive den igen lørdag aften, når Real Madrid spiller på Mallorca. Antoine Griezmann, Lionel Messi og Luis Suárez blev målscorerne for Barcelona, der til gengæld har fået udsat næste rundes storkamp hjemme på Camp Nou mod Real Madrid på grund af massive sammenstød mellem demonstranter og politi i byen som følge af hårde fængselsdomme til en gruppe catalanske løsrivelsesledere.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder ligner et solidt bud på et af de tre hold, der avancerer fra gruppe B i Champions League. Lørdag eftermiddag ramte Esbjerg-spillerne topniveauet i store dele af kampen, da russiske Rostov-Don blev slået 31-26 i Esbjerg. Med sejren har Jesper Jensens mandskab nu hentet 4 point midtvejs i gruppespillet. Meget skal gå galt for Esbjerg, hvis ikke klubben skal avancere til turneringens næste gruppespil, der begynder på den anden side af jul. I slutfasen scorede evigt farlige Estavana Polman tre gange og blev i alt noteret for 9 scoringer i kampen, der blev overværet af Polmans samlever, den tidligere fodboldstjerne Rafael van der Vaart.

Fodbold. Simon Kjær kom på banen for Atalanta et kvarter før tid, men hans hold, der førte 3-0 ved pausen på udebane mod Lazio, måtte nøjes med uafgjort 3-3. Det skete blandt andet, fordi Ciro Immobile scorede to gange på straffespark for hjemmeholdet. Derfor forblev Atalanta på Serie A’s tredjeplads, mens Lazio er på femtepladsen.

Fodbold. En kamp i den mexicanske liga natten til lørdag dansk tid bød på bizarre scener. Spillerne fra klubben CD Veracruz gav ingen modstand i kampens første fire minutter mod ligamodstanderne Tigres. Det skete i en protest over ikke at have fået løn, skriver det amerikanske medie ESPN. Efter et minuts stilstand i kampen begyndte Tigres’ spillere at røre på sig. Her fik de frit løb til at skyde bolden ind bag Veracruz’ målmand Sebastian Jurado til 1-0. Spillerne fra Tigres gentog miseren uden modstand minuttet efter og scorede til 2-0. Først herefter begyndte Veracruz’ spillere at spille med igen. Tigres scorede til 3-0 efter otte minutter, men denne gang ydede Veracruz’ spillere dog modstand. Efter kampen revsede Veracruz-angriber Angel Reyna modstanderholdet Tigres. Til det mexicanske medie TV Azteca siger han, at Tigres’ spillere godt vidste, at Veracruz’ spillere ville protestere i kampens første tre minutter.

Foto: Victor Cruz/Ritzau Scanpix Sebastian Rodriguez (th.) fra klubben Veracruz ser på, mens Guido Rodriguez fra Tigres sparker bolden mod mål. I de første tre minutter af kampen i den mexicanske liga valgte Veracruz-spillerne ikke at yde modstand.

Kajak. Mads Brandt Pedersen vinder VM-guld i maraton for enerkajak. Han tilbagelagde lørdag den knap 29,7 kilometer lange distance på 2 timer, 8 minutter og 34 sekunder. Det var lidt mere end et sekund bedre end portugisiske Jose Ramalho, som blev toer. Argentineren Franco Balboa kom ind på tredjepladsen kort efter. Det var Pedersens anden guldmedalje ved mesterskabet, efter at han også roede først i mål fredag i konkurrencen for U23-roere ved stævnet i Shaoxing i Kina.

Fodbold. Islandske Gylfi Sigurdsson kom ganske vist meget sent på banen for sit hold Everton, der lørdag tog imod West Ham i Premier League, men han nåede at spille en afgørende rolle. Sigurdsson demonstrerede nemlig atter sin forrygende sparketeknik, da han med et flot langskud lukkede kampen med en 2-0-scoring i tillægstiden. Evertons første mål blev scoret af brasilianske Bernard.

Fodbold. Topholdet Farum Boldklub/FC Nordsjælland har sat sin førsteplads i kvindernes bedste række på spil. Nordsjællænderne måtte nemlig rejse hjem fra lørdagens udekamp mod Kolding Q uden point. Hjemmeholdet vandt 1-0 på et sent mål af Molli Plasmann. Søndag kan både Brøndby og Fortuna Hjørring gå forbi Farum/FCN i tabellen.