Canadisk milliardær skal gøre James Bonds bilmærke stort i formel 1

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Aston Martin er et af populærkulturens mest kendte brands. I over 50 år har den britiske fabrikants ikoniske DB5-model været kendt som James Bonds foretrukne bil i filmene om agent 007, men det næste kapitel i historien om den luksuriøse sportsvogn bliver uden katapultsæde og indbygget maskingevær. For i 2021 er scenen sat for Aston Martins storstilede comeback som konstruktør i motorsportens fuldblodsklasse formel 1 efter over 60 års fravær.