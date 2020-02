Det olympiske forbud mod demonstrationer, politik og religion på podiet er et spørgsmål om gensidig respekt

Det blev mødt med hård kritik, da Den Internationale Olympiske Komité, IOC, besluttede at forbyde medaljevindere ved det kommende OL i Tokyo at komme med politiske budskaber på podiet. Men forbuddet er et udtryk for respekt, mener IOC-medlem gennem 42 år Richard W. Pound.