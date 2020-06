Bizar ligastart i Rusland: Førsteholdet var ude med corona og så blev ungdomsspillerne spist

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 20. juni TV 2 Sport 13.00 Badminton: DM bronzekamp 19.00 Badminton: DM-finale TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Espanyol-Levante 17.00 Fodbold: Athletic-Real Betis 19.30 Fodbold: Getafe-Eibar 22.00 Fodbold: At. Madrid-Valladolid TV3+ 16.00 Fodbold: Brighton-Arsenal TV3 Sport 13.00 Fodbold: AC Horsens-Randers 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Dortmund 18.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 23.30 Motorsport: Nascar-MoneyLion 300 TV3 Max 13.30 Fodbold: Watford-Leicester 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Union Berlin 18.30 Fodbold: West Ham-Wolves 20.45 Fodbold: Bournemouth-Crystal P Eurosport 1 14.00 Tennis: Adria Tour 17.15 Tennis: Ultimate Showdown 20.30 Fodbold: Molde-Rosenborg Eurosport 2 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Thisted (k) 16.30 Tennis: Adria Tour

Fodbold. Den bedste russiske liga genstartede fredag på bizar facon. PFC Sotji storsejrede på hjemmebane med vanvittige 10-1 mod FC Rostov. Gæstemandskabet bestod af uprøvede teenagere med en gennemsnitsalder på bare 17 år, og de chokstartede ved at bringe sig foran efter bare 53 sekunders spil. Men så kom de under pres og blev sat på plads.

Skudstatistikken i kampen lød på 41-2 to til hjemmeholdet. 25 af afslutningerne ramte målet og tvang Rostovs 17-årige målmand Denis Popov ud i 15 redninger, blandt andet et straffespark. Det var et coronaudbrud i førsteholdstruppen, hvor seks personer blev testet positive onsdag, der gjorde, at FC Rostov måtte sende de unge uprøvede kræfter på banen.

Idrætspolitik. Repræsentantskabet i Danmarks Idrætsforening (DIF) har på organisationens årsmøde lørdag vedtaget et nyt politisk program. DIF vil i de kommende fire år fokusere på børnene, tage samfundsansvar og styrke foreningslivet, hedder det i en pressemeddelelse. »Jeg er stolt over vores ambitiøse politiske program, for vi ønsker ikke blot at udvikle foreningsidrætten i Danmark. Vi går endnu videre og tager samfundsansvar på flere områder og har en social rolle i forhold til udsatte danskere«, siger DIF-formand Niels Nygaard.

Fodbold. Tottenham og Manchester Uniteds genstart i den engelske Premier League førte et 1-1-resultat med sig. Steven Bergwijn scorede for Tottenham i 1. halvleg, mens Bruno Fernandes udlignede på straffespark for gæsterne, da der manglede 10 minutter.

Fodbold. I Spanien var Sevilla og Barcelona i aktion for tredje gang på syv dage. Spilerne var godt trætte og møre i et opgør, der sluttede 0-0. Et resultat, som Barcelona-forsvareren Gerard Pique betragter som problematisk i forhold til mesterskabskampen. »Det uafgjorte resultat efterlader os i en position, hvor vi ikke længere kun afhænger af os selv. Når man ser på kampprogrammet, så er det svært at forestille sig Real Madrid smide point. Men vi vil stadig give alt og forsøge at vinde«, siger den 33-årige ifølge Ritzau til nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Når den franske liga begynder igen, bliver det med tilskuere på lægterne. Lørdag meddeler den franske regering, at man som et led i den gradvise genåbning af landet vil tillade op til 5.000 tilskuere på diverse stadioner fra 11. juli. Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau.

Håndbold. Michael V. Knudsen bliver i Bjerringbro-Silkeborg (BSH), men skifter spillertilværelsen ud med et job som sportslig ansvarlig. Det betyder, at Knudsen kommer til at sidde med i et sportsligt udvalg, ligesom han får det fulde ansvar for ungdomsafdelingen og struktureringen af klubbens talentarbejde. Samtidig overtager han en del af direktør Jesper Schous opgaver, som er relateret til det sportslige.

Parasport. Den tidligere racerkører Alex Zanardi, der er firedobbelt paralympisk guldvinder i håndcykling, er kommet alvorligt til skade i en træningsulykke. Den 53-årige italiener kørte ifølge AP ind i en lastbil. Hans tilstand beskrives som alvorlig, men stabil.

Badminton. Lørdagens DM-finale bliver et opgør mellem Værløse og Skovshoved. Værløse slog Højbjerg i semifinalen 5-4, mens Skovshoved besejrede Solrød Strand 5-4.