Efter fem hårde sæt er ung tysker er klar til at løfte arven efter Boris Becker

Tennis. Finalen i herresingle ved grandslam-turneringen US Open bliver et anliggende mellem Dominic Thiem fra Østrig og tyske Alexander Zverev. Thiem slog i semifinalen russiske Daniil Medvedev i tre sæt med cifrene 6-2, 7-6, 7-6, mens Zverev nedkæmpede spanske Pablo Carreño Busta i fem sæt med cifrene 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3. Det er første gang, Zverev har spillet sig frem til en finale i en af de fire grandslam-turneringer, men Thiem har prøvet det tre gange tidligere. To gange har østrigeren tabt finalen i French Open, og tidligere i år blev det ligeledes til nederlag i Australian Open-finalen. Mens Thiem altså kun skulle bruge tre sæt for at komme i finalen, var det en lidt anden historie med Zverev, der tabte de to første sæt og spillede en del under vanligt niveau. Men så fik den unge tysker greb om sit spil, og han kan nu blive den første tyske grandslam-vinder i herresingle siden Boris Becker i 1996.

Fodbold. Eintracht Braunschweig, der netop er rykket op i 2. Bundesliga, stod for en mægtig sensation, da holdet besejrede Hertha BSC Berlin fra Bundesligaen 5-4 i 1. runde af den tyske pokalturnering. Braunschweig, der i 1967 vandt det tyske mesterskab, har siden levet noget af en elevatortilværelse, men nu går det igen opad.

Motorsport. Frederik Vesti tog sæsonens tredje sejr i det internationale formel 3-mesterskab, da han kørte først over stregen på Mugello i Italien. Danskeren startede fra 3. position, men efter 21 omgange kunne han juble over triumfen. Samlet er den unge dansker på 4. pladsen - 17,5 point fra førstepladsen.

Badminton. Sydkorea og Indonesien melder afbud til hold-VM i Danmark. De to nationer skulle have deltaget i turneringen med navnet Thomas Cup og Uber Cup i begyndelsen af oktober, men har trukket sig, oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Australien, Taiwan og Thailand har allerede meddelt, at de ikke kommer til start ved hold-VM, der spilles 3.-11. oktober i Aarhus.

Fodbold. Vejle må undvære Ylber Ramadani i første superligarunde efter oprykningen. Albaneren har været smittet med coronavirus, mens han var en tur i hjemlandet for at være en del af landsholdslejren, skriver Vejle Amts Folkeblad ifølge Ritzau. Ramadani blev registreret som smittet i Albanien, hvor han var i isolation en uge. Nu er han i Danmark, men må endnu ikke spille i den bedste danske række.

Golf. Efter de to første runder i samlet syv slag under par er Nanna Koerstz Madsen på en delt 3. plads i ANA Inspiration, der er en af kvindernes fem major-turneringer. Turneringen spilles i californiske Rancho Mirage, og den føres af amerikanske Nelly Korda, der er 11 salg under banens par, mens sydkoreaneren Mirim Lee er ni slag under par som nummer to.

Golf. Med tre eagles på samme runde blander Emily Kristine Pedersen sig i toppen af Ladies European Tour-turneringen i Schweiz. Den formstærke dansker er efter to runder i samlet otte slag under banens par på en 4. plads - to slag efter den førende finne Sanna Nuutinen.

Basketball. Boston Celtics kan stadig føje et 18. NBA-mesterskab til samlingen efter at holdet slog de forsvarende mestre Toronto Raptors ud af dette års slutspil. Med 92-87 vandt Celtics den 7. og afgørende kamp og er dermed klar til finalen i Eastern Conference i den nordamerikanske basketball-liga. Boston-mandskabet møder nu Miami Heat.

Speedway. Det blev hjemmebanesejr til Bartosz Zmarzlik, da det polske grandprix blev kørt fredag aften. Leon Madsen var nået frem til finalen, men danskeren måtte nøjes med 4. pladsen efter Zmarzlik, Jason Doyle og Fredrik Lindgren. Leon Madsen er med 32 point samlet nr. 6 i VM-serien. Stillingen toppes af Maciej Janowski, der har 48 point.