Perfekt timing: Japaner har fået et godt øje til de største tennistitler

Tennis. Japans 22-årige Naomi Osaka er helt forrygende, når det gælder om at levere sit bedste i de største turneringer. Natten til søndag dansk tid gjorde hun det igen, da hun i US Open-finalen besejrede hviderussiske Victoria Azarenka 1-6, 6-3, 6-3. Nu har Osaka vundet 6 titler, og de tre af dem er grand slam-titler – dem, som alle tennisspillere drømmer om at erobre. Den første vandt hun også ved US Open, for to år siden, da hun besejrede en dybt frustreret Serena Williams, og grand slam-titel nummer to noterede hun kort efter ved Australian Open 2019. Det er nok klogt at holde øje med hende, hvis hun stiller til start ved French Open i slutningen måneden.

Motorsport. Christian Lundgaard blev søndag fejret med nationalmelodi og champagnesprøjt for anden gang i sæsonen. Den danske racerkører, der kører for Art Grand Prix-teamet, holdt alle de øvrige kørere bag sig på Mugello-banen i Italien og tog sin anden sejr i formel 2-sæsonen. »Jeg er så glad lige nu, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige«, sagde han i vinderinterviewet efter løbet. I den samlede stilling kom Lundgaard en anelse tættere på førstepladsen, som indtages af Mick Schumacher, der er søn af den legendariske formel 1-kører Michael Schumacher.

Motorsport. En niendeplads i sæsonens sidste løb sikrede søndag formiddag Frederik Vesti en samlet fjerdeplads i formel 3-serien. Den 18-årige racerkører fra Danmark kan se tilbage på en fornem debutsæson, hvor han i sin Prema-racer har vundet tre løb og kørt sig til flere andre topplaceringer. Efter lørdagens sejr var Vesti placeret som nr. 10 fra start i søndagens løb. Danskeren avancerede en enkelt plads og satte undervejs hurtigste omgangstid. Vinder af serien blev Vestis teamkollega Oscar Piastri, og Prema sluttede suverænt bedst i konstruktørernes stilling.

Fodbold. Lionel Messi var for første gang på banen til en kamp for FC Barcelona lørdag aften, efter at han i sidste måned ytrede ønske om at forlade klubben. Klubbens nye cheftræner, Ronald Koeman, havde valgt Messi til startopstillingen, og argentineren fik 45 minutter på banen i sejren på 3-1 over Gimnastic. Danske Martin Braithwaite spillede anden halvleg af træningskampen.

Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix LeBron James (tv.), her over for Houstons James Harden, har været med til at spille Lakers frem til Western Conference-finalen.

Basketball. LeBron James var blandt de store profiler, da Los Angeles Lakers lørdag spillede sig i sin første Western Conference-finale i et årti. Conference-finalen svarer til en semifinale i hele NBA-slutspillet. LeBron James sørgede for 29 point og 11 rebounds i sejren på 119-96 mod Houston Rockets lørdag. Med sejren er Lakers for første gang blandt de bedste fire hold i NBA-slutspillet, siden holdet i 2010 kunne lade sig kåre som NBA-mester. Lakers skulle kun brug fem kampe til at vinde serien, som spilles bedst af syv. I Western Conference-finalen venter enten Los Angeles Clippers eller Denver Nuggets. Clippers fører den serie 3-2.