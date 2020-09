Danmarks bedste får hård modstand i coronaramt French Open

Direkte sport i tv Mandag 21. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF-SønderjyskE (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Wolves-Manchester City TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-AC Horsens 02.10 Am. fodbold: Vegas-New Orleans Xee 19.00 Fodbold: Aston Villa-Sheffield Utd. Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation TV 2 Sport X 12.30 Tennis: Hamburg Open (m) 20.45 Fodbold: Milan-Bologna

Tennis. French Open er ramt af coronavirus, inden grand slam-turneringen på Roland Garros-anlægget i Paris overhovedet er gået i gang. Således er fem spillere blevet trukket ud af kvalifikationsturneringen, der begynder i dag, som følge af den smitsomme sygdom. »Turneringsarrangøren kan bekræfte, at to spillere fra kvalifikationsturneringen er blevet testet positiv. Og tre andre spillere har været i tæt kontakt med en træner, der er testet positiv«, lyder det fra Frankrigs Tennisforbund (FFT).

To danskere er med i kvalifikationsturneringen – Mikael Torpegaard og Clara Tauson. 26-årige Mikael Torpegaard har fået lidt af en forhindring i sin 1. rundekamp. Han skal i eftermiddag møde ingen ringere end den tidligere top-10-spiller Jack Sock fra USA. 27-årige Sock har haft flere alvorlige skader de senere år, men er på vej tilbage. Kvindernes lodtrækning foreligger endnu ikke.

Golf. Amerikaneren Bryson DeChambeau sejrede natten til mandag i US Open med en solid margin på seks slag til stortalentet Matthew Wolff. DeChambeaus tilskriver sit muskuløse spil med lange drives og en videnskabelige tilgang en afgørende betydning. »Jeg håber, at det her inspirerer folk til at sige: Hey, måske er der en anden måde at gøre det på. Ikke alle skal gøre det på min måde. Men jeg siger bare generelt, at der er mange måder at gøre tingene på«, siger DeChambeau ifølge Ritzau. DeChambeau har under coronapausen fået mere vægt bag sit spil ved at tage ca. 14 kilo ekstra på via kalorierig kost og styrketræning.

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester bombede sig søndag aften til tops i Premier League ved at besejre Burnley på hjemmebane med 4-2.

Fodbold. Ikonet Andrea Pirlo debuterede som Juventus-træner i Serie A med en 3-0-sejr hjemme over Sampdoria, som gav den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mikkel Damsgaard de første 20 minutter som professionel i Italien.

Fodbold. Inter og Barcelona er nået til enighed om en handel, der involverer Arturo Vidal. Chilenerens nåede to sæsoner i Barcelona, men blev aldrig for alvor en succes.

Fodbold. Efter fire år som udlejningsspiller i to hollandske klubber og i Real Sociedad var den 21-årige nordmand Martin Ødegaard tilbage på Real Madrid-holdet. Det skete, da Real Madrid i deres sæsonåbner spillede 0-0 i San Sebastian mod Sociedad.