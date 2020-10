Hattrick: Fantastisk Neymar indhenter legenderne

Fodbold. Brasilien og Neymar fortsatte natten til onsdag dansk tid holdets perfekte indledning på den sydamerikanske VM-kvalifikation i fodbold. På udebane vandt brasilianerne 4-2 over Peru takket være et hattrick af anfører Neymar. Med sine tre mål overhaler han Ronaldo på andenpladsen på listen over de mest scorende spillere i det brasilianske landsholds historie. PSG-angriberen har nu scoret 64 mål for Brasilien. Det er kun overgået af legenden Pelés 77 mål. Argentina vandt samtidig 2-1 ude over Bolivia, mens Chile og Colombia spillede 2-2.

Fodbold. Stjernerne på det spanske landshold indkasserede tirsdag aften et sjældent nederlag i Nations League. På udebane tabte spanierne med 0-1 til Ukraine i en tæt gruppe 4, hvor Tyskland på eget græs måtte nøjes med 3-3 mod Schweiz. Selv om landstræner Luis Enriques kunne se sit mandskab dominere kampen i Kijev, så formåede det spanske hold ikke at udnytte et stort chanceovertag. I stedet afgjorde ukrainerne affæren et kvarter før tid. Her lagde Andriy Yarmolenko en præcis aflevering op til Viktor Tsygankov, der tog bolden til sig og fra små 20 meters afstand straks tordnede den forbi David De Gea i det spanske mål. Det er næsten to år siden, at spanierne senest tabte en landskamp. Dermed har ukrainerne indhentet Tyskland i gruppestillingen.

Fodbold. Tysklands mål er som minimum at komme i EM-semifinalen næste år. Det slår landstræner Joachim Löw fast, selv om det tirsdag aften på hjemmebane blev til 3-3 mod Schweiz i Nations League. »Når vi når frem til EM, så er vores mål at nå så langt som muligt. Men målet er som minimum semifinalen«, siger han ifølge Goal efter tirsdagens kamp.