Drømmemål af Yussuf Poulsen, danskermål og kæmpe drama i Premier League og ren dansk finale i Odense

Direkte sport i tv Lørdag 17. oktober TV 2 16.10 Håndbold: BSV-Aalborg (m) TV 2 Sport 11.00/16.00 Badminton: Denmark Open 18.00 Fodbold: Inter-Milan 20.45 Fodbold: Crotone-Juventus TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Liverpool TV3 Sport 13.30 Fodbold: Celtic-Rangers 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-OB 19.00 Speedway: Hold-VM 01.30 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.25 MotoGP: Aragóns Grand Prix, kval. 16.00 Fodbold: Chelsea-Southampton 18.30 Fodbold: Manchester City-Arsenal 21.00 Fodbold: Newcastle-Man. United 00.30 Motorsport: Nascar, Kansas 300 Xee 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.30 Kano: World Cup 12.45 Alpint: World Cup 14.00/19.45 Snooker: English Open 17.30 Cykelcross Eurosport 2 09.50 Alpint: World Cup (k) 12.20 Cykling: Giro d’Italia 20.00 Svømning: International Swim League TV 2 Sport X 13.00 Fodbold: Granada-Sevilla 16.00 Fodbold: Celta Vigo-Atlético Madrid 18.30 Fodbold: Real Madrid-Cádiz 21.00 Fodbold: Getafe-Barcelona Vis mere





Fodbold. Et drømmemål, kalder tyske Kicker den scoring Yussuf Poulsen helflugtede i kassen med sin første boldberøring efter at være blevet indskiftet for RB Leipzig i udekampen mod Augsburg med Mads Valentin på holdet. Yussuf Poulsens perlemål efter 67 minutter gjorde det til 2-0, der blev kampens resultat. I et andet danskermøde mellem to landsholdsspillere vandt Dortmund med Thomas Delaney, der blev skiftet ind efter 22 minutter, 1-0 ude over Hoffenheim med Roberts Skov i de første 79 minutter og Jacob Bruun Larsen i den sidste halve time. Også her scorede en indskifter, da Marco Reus blev matchvinder efter 76 minutter.

Fodbold. Chelsea og Andreas Christensen var på vej mod en hjemmesejr over Southampton, inden en anden dansk landsholdsforsvarer i overtiden gjorde det til 3-3. Southamptons Jannik Vestergaard dirigerede et indlæg i mål med hovedet i det 92. minut. Den tyske Chelsea-angriber Timo Werner viste sin skarphed to gange inden for den første halve time. Kort før pausen fik Danny Ings reduceret. Chelsea-forsvareren Kurt Zouma lagde en halvkikset aflevering tilbage til målmand Kepa, der efter et mindst lige så kikset indgreb måtte se bolden trille gennem benene. Che Adams fik fat i bolden, og efter lidt klumpspil i Chelsea-feltet hamrede han bolden op i nettaget. Ikke lang tid efter bragte Chelsea sig foran, da Christian Pulisic spillede Timo Werner fri. Werner serverede bolden for fødderne af landsmanden Kai Havertz, der kunne score sit første Premier League-mål. Med cirka 20 minutter tilbage af opgøret fik Chelseas marokkanske nyindkøb, Hakim Ziyech, debut i Premier League. Det blev dog ikke til scoring fra den tidligere Ajax-kreatør, og i stedet var det altså Vestergaard, der stod for opgørets sidste scoring. (Ritzau)

Badminton. Rasmus Genke og Anders Antonsen mødes i en ren dansk finale ved Denmark Open i Odense efter at have slået hver deres højere rangere modstander i semifinalen. Useedede Gemke slog den 6.-seedede japaner, Kento Nishimoto, på 21-14, 21-17, og en meget velspillede Antonsen slog verdens nummer 2, Chou Tien Chen fra Taiwan med 21-17, 21-15. Semifinalerne blev derimod endestationen for de danske doubler. Rasmus Kjær/Joel Eipe tabte i to sæt til de engelske OL-bronzevindere Marcus Ellis/Chris Langridge, 22-20, 21-16, mens Amalie Schulz/Christine Busch blev stoppet af de topseedede japanere Yuki Fukushima/Sayaka Hirota i semifinalen 21-18, 21-6.

Fodbold. Everton og Liverpool spillede 2-2 i et brag af et Merseyside-derby i Premier League, hvor der var drama, rødt kort, målchancer på stribe og masser af kontroversielle episoder. Liverpools Sadio Mané indledte målscoringen tidligt, inden udeholdet måtte udskifte Virgil van Dijk, der blev nedlagt af Evertonmålmanden Jordan Pickford i en meget tæt offsidesituation. Michael Keane udlignede på et hovedstød efter et hjørnespark, Mohamed Salah bragte igen Liverpool foran efter 72 minutter, men med et nyt hovedstødsmål udlignede Dominic Calvert-Lewin igen. Everton fik udvist angriberen Richarlison for en brutal tackling, og det troede Liverpool blev straffet med et sejrsmål af Jordan Henderson i overtiden, men det forhindrede endnu hårfin VAR-kendelse, som mange havde svært ved at få øje på.

Fodbold. Oscar Hiljemark kan få sin debut for AaB, der søndag aften møder FC København. Svenskeren indgår i den trup, Jacob Friis har udtaget til kampen i Parken, hvor AaB ikke har vundet en Superligakamp siden 5. maj 2007.

Fodbold. FC København har udlejet Guillermo Varela til Dynamo Moskva. »Guillermo er en dygtig spiller og har gjort det godt i FCK. Med Peter Ankersens ankomst er det dog klart, at vi har for mange højrebacker i truppen«, siger FCK’ss sportslige ansvarlige, William Kvist, til klubbens hjemmesiden.

Fodbold. OB er i lørdagens superligakamp uden angriberen Sveinn Aron Gudjohnsen, der er sendt i hjemmeisolation, efter at have været med sammen med det islandske U21-landshold, hvor en af spillerne er konstateret smittet med coronavirus.

Cykling. Alle af de 512 coronatest, der blev taget 15. og 16. oktober under Giro d’Italia, er kommet retur med negativt svar.

Fodbold. Den tidligere Real Madrid-spiller Robinho har fået ophævet sin kontrakt med brasilianske Santos efter kun en uges ansættelse, oplyser klubben på twitter. Årsagen er trusler fra flere sponsorer, der ikke vil støtte klubben på grund af Robinhos dom i Italien for voldtægt. Robinho blev i 2017 idømt 9 års fængsel for en gruppevoldtægt af en 22-årig albansk kvinde på en natklub i Milano i 2013, men brasilianeren har appelleret og bedyrer sin uskyld.