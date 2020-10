Ham som Klopp så godt kan lide, sikrer Liverpool en tiltrængt sejr

Direkte sport i tv Søndag 25. oktober TV 2 Sport 12.55 Cykling: Vuelta a España, 6. etape 20.45 Fodbold: Los Angeles FC-LA Galaxy TV3+ 14.10 Formel 1: Portugals Grand Prix 18.00 Fodbold: AGF-FC København 21.25 Am. fodbold: New England-49ers 01.20 Am. fodbold: Las Vegas-Tampa Bay TV3 Sport 14.00 Fodbold: Horsens-FC Nordsjælland 16.30 Håndbold: Erlangen-RN Löwen (m) 17.45 Am. fodbold: Houston-Green Bay 23.15 Motorsport: IndyCar TV3 Max 16.00 Håndbold: Odense-Brest (k) 18.00 Fodbold: Bremen-Hoffenheim 21.00 Fodbold: Lyon-Monaco Xee 15.00 Fodbold: Southampton-Everton 17.30 Fodbold: Wolves-Newcastle 20.15 Fodbold: Arsenal-Leicester Kanal5 13.00 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 16.00 Fodbold: Randers-SønderjyskE Eurosport 1 11.00/12.00 Motocross: VM-afdeling 13.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 18.00 Fodbold: Fiorentina-Udinese 20.45 Fodbold: Juventus-Verona Vis mere

Fodbold. Flere kendere og eksperter rynkede, da Liverpool tidligere i år købte portugiseren Diogo Jota i Wolverhampton for mere end 400 millioner kroner, men offensivspilleren er så småt ved at omvende skeptikere. Lørdag blev han således matchvinder, da Liverpool sejrede 2-1 på Anfield i Premier League mod Sheffield United. Portugiseren steg til vejrs og headede målet til 2-1 i nettet. Liverpool-manager Jürgen Klopp uddelte derefter verbale roser til Jota.

»Han er sådan en person, man bare godt kan lide, og det gør det hele meget nemmere. Ser man så på, hvilken spiller han er, så er han hurtig, fysisk stærk, god i luften og god ved jorden ... der er kun gode ting at sige om ham«, siger Klopp til Liverpools hjemmeside efter den første sejr i tre kampe.

Fodbold. I lørdagens sene kamp i den tyske Bundesliga vandt Borussia Dortmund med 3-0 over Schalke 04 i det såkaldte Revierderby. Thomas Delaney fik fuld spilletid for værterne, der scorede alle tre mål efter pausen. Hos Schalke vogtede Frederik Rønnow målet. Dortmund har 12 point på ligaens tredjeplads, mens Schalke er næstsidst med blot et enkelt point.

Fodbold. Allan K. Jepsen er hyret som cheftræner for den færøske klub NSI Runavik. Her har han fået en kontrakt, der løber til og med 2022. Allan K. Jepsen har tidligere været assistenttræner i AGF og AaB. Som aktiv spillede han to A-landskampe.

MMA. Den russiske stjerne Khabib Nurmagomedov har været i kamp i oktagonen for sidste gang. Det bekendtgjorde han ifølge ritzai natten til søndag efter sejr over Justin Gaethje på en teknisk knockout i en letvægtskamp i det lukrative og prestigefyldte Ultimate Fighting Championship (UFC) i Abu Dhab. Khabib Nurmagomedovs far døde i sommer efter komplikationer som følge af coronasmitte, og derfor havde MMA-stjernen lovet sin mor, at lørdagens duel ville blive hans sidste. »Jeg er UFC’s ubestridte og ubesejrede mester med 13 sejre og 0 nederlag i UFC og med 29 sejre og 0 nederlag i alle mine MMA-kampe«.