Schmeichel og co. sejrede: »Det er mig en gåde, at det mål ikke tæller«

Fodbold. Arsenal-manager Mikel Arteta retter kritik mod VAR efter at en scoring af Alexandre Lacazette i den sene søndagskamp i Premier League mod Leicester ikke blev anerkendt. »Det er mig en gåde, at det mål ikke tæller«, siger Arteta ifølge BBC efter 0-1-nederlaget på hjemmebane til Leicester, der havde den indstiftede Jamie Vardy som matchvinder i 2. halvleg. Ved Alexandre Lacazettes afslutning i 4. minut stod en Arsenal-spiller ifølge VAR i offsideposition. Det var Arsenals første liganederlag på hjemmebane i 2020, mens Leicester og Kasper Schmeichel .rykkede frem på 4. pladsen i den bedste engelske række.

Svømning. Anti Doping Danmarks (ADD) undersøgelse af udlevering af medicin i dansk elitesvømning i årene fra 2008 til 2013 viser ingen indikationer på, at svømmerne fik udleveret medicin med dopingstoffer. Det fastslår ADD i en pressemeddelelse. En rapport fra Kammeradvokaten havde ellers påpeget flere problematiske forhold omkring landsholdet, men der var altså ingen indikationer på, at daværende Paulus Wildeboer udleverede medicin, der indeholdt dopingstoffer. Undersøgelsen konkluderer dog, at Wildeboer udleverede medicin til svømmere, uden at Dansk Svømmeunion og Team Danmark havde viden om det.

Fodbold. Leipzig-angriberen Alexander Sørloth har fået en reprimande af det norske forbund for et verbalt angreb på Norges landstræner Lars Lagerbäck efter et nederlag til Serbien for nylig. Lagerbäck og Sørloth har nu lagt fortiden på hylden, meddeler forbundet ifølge Ritzau. »Efter kampen mod Serbien opstod der som bekendt en ophedet diskussion. I en præstationskultur skal der være højt til loftet. Denne gang blev temperaturen for høj, og begge parter gik for vidt i diskussionen«, skriver forbundet, og præciserer, at Sørloth ikke er kommet med en bemærkning om, at trænerteamet er inkompetent.

Fodbold. Kasper Junker scorede to gange for Bodø/Glimt, som søndag aften vandt 2-0 hjemme over Mjøndalen i den bedste norske række. Med sejren fører Bodø/Glimt Eliteserien med 59 point efter 22 kampe. Molde har 43 point på andenpladsen. Der resterer otte spillerunder.

E-sport. Counter-Strike-holdet Heroic vandt titlen ved Dreamhack Open Fall efter en lang og jævnbyrdig finale. Det skete med en sejr på 3-2 over franske Vitality. Der blev i finalen spillet bedst af fem baner, og den tætte kamp varede over seks timer. Heroic får 33.000 dollar for sejren og kvalificerer sig til IEM Global Challenge i Köln i december.

Fodbold. Den indskiftede svensker Dejan Kulusevski scorede og sikrede Juventus 1-1 hjemme mod Verona i Serie A. Álvaro Morata spillede bolden ud til Kulusevski, som tog et par træk ind i banen og med en flad afslutning udlignede til 1-1 efter 78 minutter.