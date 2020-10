Clara Tauson er klar til at mÃ¸de den topseedede

Tennis. Clara Tauson er videre til 2. runde ved ITF-turneringen W80 Tyler i Texas, USA, hvor der spilles på hardcourt udendørs. Den 17-årige fejede amerikaneren Caty McNally væk med 6-3, 6-1. Caty McNally er nummer 117 på ranglisten, hvor Tauson er nummer 157. I 2. runde venter den topseedede amerikaner Shelby Rogers, der er nummer 58. 28-årige Shelby Rogers har 11 års erfaring på WTA Tour.

Direkte sport i tv Fredag 30. oktober TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 19.30 Ishockey: Fr.havn-SønderjyskE TV3 Sport 19.00 Fodbold: Vejle-Randers 21.45 Fodbold: Coventry-Reading 01.30 Motorsport: Nascar - Hall of Fame TV3 Max 18.30 Fodbold: Hamburger SV-St. Pauli 20.30 Fodbold: Schalke 04-VfB Stuttgart Xee 21.00 Fodbold: Wolves-Crystal Palace Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España, 10. etape Eurosport 2 15.00 Svømning: International League 17.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 21.00 Fodbold: Eibar-Cádiz

Golf. Rasmus Højgaard og Lucas Bjerregaard skal oppe sig på 2. runde, hvis de skal være med i weekendens finalerunder ved Bermuda Championship. Højgaard åbnede med en runde i 70 slag, mens Bjerregaard brugte 71 slag. De ligger placeret som nummer 64 og 80. Turneringen føres af amerikaneren Peter Malnati, der brugte 63 slag.

Fodbold. Arsenal scorede tre mål mellem det 42. og 46. minut og vandt således 3-0 over upåagtede Dundalk fra Irland i Europa Leagues gruppe B. Kasper Schmeichel og Leicester sejrede 2-1 ude over AEK Athen. Leicester-manager Brendan Rodgers roser målmanden efter opgøret. »Kasper Schmeichel havde nogle store øjeblikke og nogle store redninger i kampen. Når man tænker over, hvor ungt det her hold er, er denne erfaring (som Schmeichel har, red.) i forhold til at tage på udebane og få et resultat meget, meget vigtig«, siger manager Rodgers. Se alle resultater fra torsdagens runde her (eksternt link)

Fodbold. Med tre kampe tilbage af sæsonen har LA Galaxy fyret den argentinske træner Guillermo Barros Schelotto.