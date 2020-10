Den engelske VM-legende med de syngende tacklinger er død efter længere tids sygdom

Fodbold. Den legendariske engelske midtbanespiller Nobby Stiles er død efter længere tids sygdom i en alder af 78 år. Det skriver flere engelske medier. Stiles var i 1966 med til at vinde verdensmesterskabet for England, og han spillede de meste af sin aktive karriere hos Manchester United, som han blev engelske mester med to gange og i 1968 Europa Cuppen for mesterhold. Han var kendt som en benhård spiller, der kunne erobre bolden og tackle så det sang, og Stiles huskes måske især for sin fejring af VM-triumfen, hvor han dansede med pokalen i den ene hånd og sine kunstige tænder i den anden. Det blev til i alt 28 landskampe, og han spillede samtlige minutter for England ved slutrunden på hjemmebane. Tidligere i år er Peter Bonetti, Jack Charlton og Norman Hunter fra den engelske 1966-trup ligeledes afgået ved døden.

Ishockey. Rungsted Seier Capital har slået kløerne i en af de danske NHL-spillere. Det er Alexander True fra San Jose Sharks, der overfor TV2 Sport bekræfter, at han har underskrevet en lejeaftale med sin barndomsklub. True skal spille i Rungsted i resten af sæsonen - eller så længe NHL ligger stille. »Det er noget tid siden, jeg har været i kamp. Nu får jeg noget kamptræning ind i benene, og jeg savner at spille hockey«, siger den 23-årige centerangriber til TV2 Sport. Alexander forventes at debutere i trøje nummer 12 fredag aften, når Rungsted Seier Capital gæster Rødovre. NHL-sæsonen starter grundet coronapandemien tidligst 1. januar 2021.

Fodbold. Victor Font, der er kandidat til det ledige præsidentembede i FC Barcelona, har et ønske om at bringe Pep Guardiola tilbage til klubben. Trænerlegenden har kontrakt med Manchester City til næste sommer, og spanieren siger nu til Sky Sports, at han ønsker at forlænge med City. »Jeg er fantastisk glad her, så jeg håber at gøre det godt i denne sæson og bliver her længere tid«, siger Guardiola til det engelske medie.

Motorsport. George Russell og Nicholas Latifi vil også i 2021 køre formel 1 for Williams. Duoen blev allerede bekræftet tidligere på året, men et ejerskifte skabte tvivl om Russells plads på holdet. Nu bekræfter Williams-chef Simon Roberts, at både Russell og Latifi er sikre i sadlen hos Williams.

Fodbold. Præsidenten for Paris SG, Nasser al Khelaifi, der også er chef for det qatarske medieimperium BEIN Sports, er ved en domstol i Schweiz blevet frikendt i en korruptionssag omkring tv-rettigheder til VM-turneringen. Nasser al Khelaifi stod anklaget for at give den tidligere generalsekretær i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Jerome Valcke ’upassende gaver’. Anklagemyndigheden havde krævet 28 måneders fængsel til Nasser al-Khelaifi. Derimod blev Jerome Valcke i samme sag kendt skyldig i dokumentfalsk. Valcke fik en betinget dom på 120 dage.

Fodbold. 1. divisionsklubben Silkeborg er hårdt ramt af coronavirus. Yderligere tre personer i klubben blevet testet positive. Det er træner Kent Nielsen samt spillerne Rasmus Carstensen og Sebastian Jørgensen, oplyser Silkeborg IF. Onsdag blev spillerne Jeppe Gertsen, Svenn Crone og Pelle Mattsson testet positive. Silkeborg møder søndag Vendsyssel FF hjemme.

Foto: Kazuhiro Nogi/Ritzau Scanpix Basballfans på plads i Yokohama.

Basballfans på plads i Yokohama. Foto: Kazuhiro Nogi/Ritzau Scanpix

Olympisk. Fredag strømmede fans iført mundbind ind på Yokohama Stadium, der også skal bruges til sommer-OL næste år, til baseballkamp. Det skriver Ritzau. I Japan er er igangsat forsøg, som skal kortlægge coronasmittefare ved at fylde stadion op til 80 procent af kapaciteten Der er installeret kameraer og censorer på stadion, som skal overvåge brugen af mundbind og tjekke bevægelserne fra begejstrede fans, mens Co2-detektorer vil mål tætheden blandt tilskuerne. Data vil efterfølgende blive analyseret i supercomputeren ’Fugaku’, der angiveligt er verdens hurtigste.

Tennis. Clara Tauson er videre til 2. runde ved ITF-turneringen W80 Tyler i Texas, USA, hvor der spilles på hardcourt udendørs. Den 17-årige fejede amerikaneren Caty McNally væk med 6-3, 6-1. Caty McNally er nummer 117 på ranglisten, hvor Tauson er nummer 157. I 2. runde venter den topseedede amerikaner Shelby Rogers, der er nummer 58. 28-årige Shelby Rogers har 11 års erfaring på WTA Tour.

Fodbold. Liverpools forsvarsgeneral Virgil van Dijk har gennemgået en succesfuld operation i sit ene knæ. Det oplyseren hollænderens klub. Virgil van Dijk er ude på ubestemt tid. Korsbåndsskader tager som regel mindst 8-9 måneder at komme sig over.

Direkte sport i tv Fredag 30. oktober TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 10. etape 19.30 Ishockey: Fr.havn-SønderjyskE TV3 Sport 19.00 Fodbold: Vejle-Randers 21.45 Fodbold: Coventry-Reading 01.30 Motorsport: Nascar - Hall of Fame TV3 Max 18.30 Fodbold: Hamburger SV-St. Pauli 20.30 Fodbold: Schalke 04-VfB Stuttgart Xee 21.00 Fodbold: Wolves-Crystal Palace Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España, 10. etape Eurosport 2 15.00 Svømning: International League 17.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 21.00 Fodbold: Eibar-Cádiz

Vis mere

Motorsport. 41-årige Kimi Räikkönen har forlænget aftalen med Alfa Romeo og tager endnu en sæson i formel 1. Også italieneren Antonio Giovinazzi kører Alfa Romeo i 2021. Kimi Räikkönen går i øvrigt ind til weekendens grandprix på Imola-banen i Italien med en fordel. Han er eneste kører i feltet, der tidligere har kørt F1 på Imola, der senest lagde asfalt til et grandprix for 14 år siden. Ved weekendens såkaldte Emilia Romagna grandprix testes et nyt format. Fredagens træninger er droppet og lørdag har kørerne så blot 90 minutter på banen inden der er kvalifikation.