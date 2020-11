Maradonas læge siger, at legenden er i godt humør efter hjerneoperation

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 15. etape 20.00 Håndbold: Danmark-Schweiz (m) TV3+ 20.15 Fodbold: Ledøje/Smørum-Brøndby 02.15 NFL: San Francisco-Green Bay TV3 Sport 18.00 Fodbold: Helsingør-Hobro 6’eren 18.55 Fodbold: Ludogorets-Tottenham 21.00 Fodbold Arsenal-Molde Canal 9 18.55 Fodbold: Benfica-Rangers 21.00 Fodbold: Leicester-Braga Eurosport 1 14.35 Cykling: Vuelta a España 18.55 Fodbold: Benfica-Rangers 21.00 Fodbold: Leicester-Braga Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League TV 2 Sport X 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m)



Vis mere

Fodbold. Der er fremgang at spore hos Diego Maradona, som tirsdag blev opereret for en blodansamling i hjernen. Det siger argentinerens læge Leopoldo Luque ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. »Jeg har lige set ham. Han er fokuseret og i godt humør. Vi er overraskede over, hvor godt han er ved at komme sig. Men vi skal være forsigtige, for vi er stadig i en tidlig fase efter operationen«, siger lægen. Luque understreger, at der ikke er nogen neurologiske komplikationer.

Fodbold. For tredje gang i de seneste fire år misser Los Angeles Galaxy slutspillet i den nordamerikanske Major League Soccer-liga (MLS). Efter 1-1 mod Seattle Sounders kan Galaxy ikke længere nå en af placeringerne i Western Conference, der giver adgang til de videre kampe.

Fodbold. Mens Barcelona halter lidt af sted i den hjemlige La Liga, er der ingen slinger i valsen, når det gælder Champions League. Onsdag besejrede catalanerne Dinamo Kijev 2-1 hjemme på Camp Nou, og det var tredje sejr på stribe i den europæiske turnering. Lionel Messi gjorde det til 1-0 på straffespark, mens forsvarsgeneralen Gerald Piqué øgede til 2-0 inden ukrainernes Viktor Tsygankov reducerede til slutresultatet. I samme gruppe vandt italienske Juventus hjemme 4-1 over Ferencvaros fra Ungarn.

Fodbold. Sidste sæsons Champions League-finalister fra Paris Saint-Germain er havnet i problemer i dette års udgave af turneringen. Et 1-2-nederlag på udebane til RB Leipzig betyder, at den franske hovedstadsklub har tabt to af sine første tre kampe i gruppen.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold Astralis tabte onsdag aften finalen i Blast Premier Fall Series 2020 i gruppe C. Det skete med et nederlag på 0-2 til G2, som vandt med de ret overbevisende cifre 16-11, 16-13.

Fodbold. Den tidligere Randers-angriber Emil Riis scorede en enkelt gang for Preston North End, som onsdag aften vandt 3-0 ude over Reading i The Championship, den næstbedste engelske række. Emil Riis scorede målet til 2-0 efter 68 minutter. Det var danskerens første mål for Preston.