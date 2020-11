Chefen giver Bjarne Riis en livline

Direkte sport i tv Fredag 8. november TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 16. etape 20.45 Fodbold: Sassuolo-Udinese TV3 Sport 13.00/21.45 Dart: VM for hold 19.00 Fodbold: Randers-AaB TV3 Max 20.30 Fodbold: Werder Bremen-FC Köln Xee 18.30 Fodbold: Brighton-Burnley 21.00 Fodbold: Southampton-Newcastle Canal 9 20.45 Fodbold: Harrogate-Skelmersdale Eurosport 1 14.35 Cykling: Vuelta a España 17.55 Sambobrydning: VM Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League 19.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.00/18.30 Tennis: Paris Masters (m) Vis mere

Cykling. NTT-holdet med Bjarne Riis som team manager kan måske være på vej mod en redning. Holdets grundlægger, Douglas Ryder, siger ifølge Ritzau, at »er meget tæt på at kunne køre på landevejen næste år«. Bjarne Riis havde tidligere på ugen sået tvivl om fremtiden ved at udtale »at det ikke ser for godt ud«.

»I løbet af de næste par dage burde vi være i stand til at sige, at vi har en plan for at køre videre i 2021«, siger Douglas Ryder. NTT har rytterne Michael Valgren, Andreas Stokbro og Michael Carbel i folden samt Lars Michaelsen og Lars Bak som sportsdirektører.

Fodbold. Den argentinske legende Diego Maradona kæmper med komplikationer efter en operation i hjernen og skal forblive på hospitalet flere dage endnu. Det oplyser lægen Leopoldo Luque torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. 60-årige Maradonablev mandag indlagt på et hospital. Det viste sig at være en blodansamling mellem kraniet og hjernen, der var årsag til indlæggelsen. Maradona har angiveligt både problemer med stoffer og alkohol.

Fodbold. Midtvejs gennem gruppespillet i Europa League er der blot tre mandskaber, der står tilbage med maksimumpoint, 9. Det er Arsenal i gruppe B, Leicester i gruppe G, Villarreal i gruppe I og Hoffenheim i gruppe L. Og alle fire hold vandt stort torsdag aften. Arsenal vendte hjemme i London 0-1 til en 4-1-sejr mod Molde, mens Leicester og Kasper Schmeichel slog Braga 4-0. Hoffenheim med Robert Skov på banen i 90 minutter slog Slovan Liberec 5-0. Villarreal pulveriserede Maccabi Tel Aviv 4-0. Se alle resultater fra Europa League her

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) varsler, at der i fremtiden skal være større gennemsigtighed i den til tider kontroversielle agentbranche, der i 2019 tjente ca. 4 milliarder kroner på spillerhandler og rådgivning. AP skriver, at Fifa fremover vil offentliggøre de enkelte agenters transaktioner. Agenters indtjening de ifølge Fifa steget til det firedobbelte på bare fire år.

Juridisk. I sagen om Ruslands udelukkelse fra store mesterskaber i fire år meddeler Den Internationale Sportsdomstol (CAS), at der vil foreligge en afgørelse inden årets udgang. Sagen var oprindeligt berammet til at blive behandlet i maj og senere juli, men blev udsat begge gange grundet pandemien.

Håndbold. Nykøbing Falsters kvinder vandt torsdag aften 30-27 ude over Herning-Ikast i den bedste danske række. Med sejren har Nykøbing Falster nu 13 point efter 11 kampe på en femteplads.