2.000 tilskuere overværer vigtig OL-test i Tokyo

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España - 18. etape 20.45 Fodbold: Milan-Verona 00.45 Fodbold: Los Angeles FC-Portland TV3+ 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-FCK 22.15 Am. fodbold: Arizona-Miami 02.20 Am. fodb.: Tampa Bay-New Orleans TV3 Sport 14.00 Fodbold: Lyngby-AGF 17.00 Fodbold: Nice-Monaco 20.00 Fodbold: AC Horsens-SønderjyskE TV3 Max 14.00 Håndbold: Moskva-Odense (k) 18.45 Am. fodbold: Tennessee-Chicago 22.15 Motorsport: Nascar Cup Series Xee 13.00 Fodbold: WBA-Tottenham 15.00 Fodbold: Leicester- Wolves 17.30 Fodbold: Manchester City-Liverpool 20.15 Fodbold: Arsenal-Aston Villa 6’eren 13.40 Fodbold: Hamp. & Richm.-Oldham Canal 9 16.00 Fodbold: Brøndby-OB Eurosport 1 11.30 Cykling: UAE Tour 13.30 Cykelcross: EM 14.40 Cykling: Vuelta a España 17.50 Sambobrydning: VM Eurosport 2 11.00 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Vejle TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Lazio-Juventus 15.00 Fodbold: Atalanta-Inter 18.00 Fodbold: Bologna-Napoli 21.00 Fodbold: Valencia-Real Madrid



Olympisk. Søndagens gymnastikkonkurrence i Tokyo var en lakmusprøve for, om japanerne kan arrangere et OL næste sommer i ly af coronapandemien, hvis der fortsat ikke er en udbredt vaccine. OL-testen forløb som planlagt foran 2.000 tilskuere i arena med plads til mere end det firedobbelte. Alle tilskuere var iført masker, fik målt deres kropstemperatur og skulle jævnligt afspritte hænder. Derudover var de opfodret til ikke at heppe og råbe, så risikoen for spredning af bakterier var mindre. Der blev dog applauderet høfligt af udøverne undervejs, og lejlighedsvis var der en mumlen i arenaen. IOC-præsident Thomas Bach havde på forhånd udpeget stævnet som et vigtigt led i OL-forberedelserne. Cirka 30 gymnaster fra Japan, Kina, Rusland og USA deltog.

Fodbold. Sveriges landstræner, Janne Andersson, kommer ikke til at stå i spidsen for sit hold, når det onsdag møder Danmark i en testkamp på Brøndby Stadion. Han er nemlig blevet sat i karantæne, da en nær kontakt til ham er blevet testet positiv for coronavirus. Det skriver nyhedsbureauet TT ifølge Ritzau.

Fodbold. For første gang i 14 måneder indledte fodboldstjernen Lionel Messi lørdag en Barcelona-kamp på bænken. Det var dog ikke af taktiske årsager, men af hensyn til nogle småproblemer, som Messi pådrog sig i onsdagens Champions League-kamp mod Dinamo Kijev. Det siger Barcelona-træneren Ronald Koeman efter lørdagens 5-2-sejr over Real Betis i La Liga. Trods småskavankerne blev Messi skiftet ind i pausen og scorede to mål. »Han er en spiller, som i princippet altid er på banen, men på grund af nogle småproblemer var han ikke klar til at være det i hele kampen«, siger Koeman ifølge Ritzau.

Fodbold. Jacob Bruun Larsen er blevet ramt af coronavirus. Danskerens arbejdsgiver, bundesligaklubben Hoffenheim, skriver ifølge Ritzau på sin hjemmeside, at Bruun Larsen er blevet konstateret smittet. Hoffenheim skriver, at den 22-årige angriber er symptomfri og i hjemmekarantæne. Jacob Bruun Larsen blev tirsdag udtaget til U21-landsholdet, der 17. november skal møde Rumænien i EM-kvalifikationen.

Fodbold. Andreas Skov Olsen har været under kniven. Den italienske klub Bologna, hvor danskeren til daglig spiller, skrev lørdag, at Skov Olsen er blevet opereret for den brækkede ryghvirvel, han pådrog sig i en landskamp mod Island i starten af oktober. Klubben har tidligere oplyst, at den forventede Skov Olsen spilleklar igen i starten af december. Det fremgår ikke, om det har ændret sig.

Fodbold. Christian Gytkjær kom lørdag igen på tavlen for italienske AC Monza. Den danske angriber scorede til 1-0 i klubbens sejr på 2-0 over Frosinone i den næstbedste italienske række, Serie B. Gytkjær skiftede i slutningen af juli til Monza, kort efter at hans kontrakt med polske Lech Poznan var udløbet.

Fodbold. Med en sejr på 3-2 ude over rivalerne fra Dortmund overtog Bayern München lørdag aften 1. pladsen i Bundesligaen. Robert Lewandowski scorede en enkelt gang, og polakken er nu oppe på 11 mål i 7 kampe.