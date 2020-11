Iskold verdensetter tager Masters-rekord fra Tiger Woods, der slår tre bolde i den samme å

Mens Dustin Johnson lige som de seneste fire dage var iskold, kneb hans lillebror og caddie, Austin, en tåre, da den 36-årige amerikanske verdensetter kronede et par dages fremragende golf med at trille det sidste parputt i hul til en knusende sejr i årets sidste major, The Masters.

Turneringen på ikoniske og traditionstunge Augusta National synes at passe perfekt til den 193 centimeter høje Johnson, der i sine seneste fem Masters-turneringer har opnået placeringerne 6, 4, 10, 2 og 1.

I den stribe er der dog et hul i 2017, da Dustin Johnson var en af de helt store favoritter efter at have vundet tre PGA-turneringer i træk, men dengang gled han på en trappe i sit lejede hus i Augusta og måtte melde afbud på grund af en knæskade.