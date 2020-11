Napoli spiller i Argentina-trøjer i storsejr over Roma

FAKTA Direkte sport i tv TV2 Sport X 18.30 Fodbold: Torino-Sampdoria 20.45 Fodbold: Genoa-Parma Xee 18.30 Fodbold: Leicester-Fulham TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-Lyngby TV3 Max 21.00 Fodbold: West Ham-Aston Villa Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: UK Championship







Fodbold. Napoli hyldede søndag den afdøde klublegende Diego Maradona ved at spille i argentinske landsholdstrøjer. Med de velkendte blå og hvide striber på langs af trøjerne vandt Napoli med 4-0 over AS Roma i Serie A. Siden onsdag har Napoli sørget over Maradona, der døde af et hjertestop i sit hjem i Tigres. Ti minutter inde i kampen blev spillet standset, og spillerne klappede for at hylde klubbens tidligere nummer 10. Argentineren var i sin storhedstid med til at sikre Napoli to italienske mesterskaber i 1987 og 1990, klubbens hidtil eneste.

NFL. Af coronarelaterede grunde måtte Denver Broncos stille op uden quarterbacks i søndagens kamp mod New Orleans Saints, og det handikap resulterede i et stort nederlag. Saints vandt kampen 31-3 mod Broncos, der startede med runningback Phillip Lindsay som quarterback. I tredje quarter måtte Lindsay forlade banen med en knæskade, derefter forsøgte Royce Freeman sig kortvarigt på positionen, før Kendall Hinton trådte ind som quarterback. Og det viste sig at være for stor en mundfuld for den 23-årige Hinton, der aldrig tidligere har optrådt i NFL.

Fodbold. Kasper Junker og Philip Zinckernagel scorede et mål hver for Bodø/Glimt, som søndag vandt 5-1 hjemme over Rosenborg i den bedste norske række. Bodø/Glimt havde allerede i den seneste spillerunde sikret sig det norske mesterskab. I en anden norsk ligakamp var der også danske scoringer. Peter Therkildsen scorede for Haugesund, som tabte 1-3 ude til Molde. Alexander Ammitzbøll blev desuden noteret for et selvmål for Haugesund.

Fodbold. Den tidligere senegalesiske midtbanespiller Papa Bouba Diop er død. Han blev 42 år, skriver Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, søndag. Papa Bouba Diop scorede det første mål ved VM i 2002, da han bragte Senegal foran mod de regerende verdensmestre fra Frankrig. Senegal vandt også kampen med 1-0. Senere scorede Papa Bouba Diop også to mål i en 3-3-kamp mod Uruguay i gruppespillet. Senegal røg ud i kvartfinalen med Papa Bouba Diop som holdets topscorer.