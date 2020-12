26 svømmeklubber stiller et mistillidskvotum

Svømning. 26 svømmeklubber har stillet et mistillidskvotum til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion. Det sker efter, at bestyrelsen har bakket den tidligere direktør Pia Holmen op til en toppost som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund. De 26 klubber opfordrer bestyrelsen til at trække sig. Sker det ikke, så ønsker svømmeklubberne et nyvalg til samtlige poster i bestyrelsen. Det erfarer TV2 Sport ifølge Ritzau. I 2019 afslørede DR-dokumentar, at der i en årrække var foregået offentlige vejninger af svømmerne, hvor flere led af spiseforstyrrelser. Pia Holmen stoppede i februar 2020 i Dansk Svømmeunion efter kritik i en uvildig undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten.

Fodbold. Paolo Rossi er død. Han blev en legende i 1982, da han blev topscorer og førte Italien til VM-sejr med seks mål. Derudover blev han kåret som turneringens bedste spiller. Han blev 64 år.

Det oplyser RAI Sport ifølge Football-Italia.