United-spiller sætter Premier League-rekord i storsejr

Direkte sport i tv Søndag 20. december TV 2 15.30 Håndbold: Danmark-Kroatien (k) 18.00 Håndbold: Frankrig-Norge (k) TV 2 Sport 15.00 Fodbold: Inter-Spezia 20.45 Fodbold: Lazio-Napoli TV3+ 18.00 Fodbold: F.C. København-OB 22.15 Am. fodbold: New Orleans-Kansas 02.20 Am. fodbold: NY Giants-Cleveland TV3 Sport 14.00 Fodbold: Sønderjyske-Randers 20.00 Fodbold: Horsens-Brøndby TV3 Max 13.30 Håndbold: Löwen-Bergischer 15.15 Fodbold: Celtic-Hearts Xee 13.00 Fodbold. Brighton-Sheffield U. 15.15 Fodbold: Tottenham-Leicester 17.30 Fodbold: Man. United-Leeds 20.15 Fodbold: West Brom.-Aston Villa CANAL 9 16.00 Fodbold: AGF-AaB Eurosport 1 8.20/9.55/11.55 Kælkning: World Cup 11.05/15.05 Nordisk komb.: World Cup 12.45 Langrend: World Cup 14.15 Skiskydning: World Cup 19.55 Billard: Snooker – World Grand Prix Eurosport 2 09.50/10.55 Alpint: World Cup 14.00 Fodbold: Lyngby-Vejle 16.45 Billard: Snooker – World Grand Prix TV 2 Sport X 11.45/14.10 Skiskydning: World Cup 15.30 Fodbold: Sassuolo-Milan 18.00 Fodbold: Atalanta-Roma 21.00 Fodbold: Eibar-Real Madrid Vis mere





Fodbold. I en vanvittig kamp med 8 mål, 33 afslutninger, 24 hjørnespark og flere store afbrændere vandt Manchester United 6-2 over Leeds, der måtte lægge rygnumre til en Premier League-rekord. Scott McTominay scorede to gange inden for de første tre minutter, hvilken ingen har præsteret før. Bruno Fernandes og Victor Lindelöf havde øget til 4-0 efter 37 minutter, inden Liam Cooper reducerede. Daniel James og Bruno Fernandes på straffespark gjorde det til 6-1, inden en perle af en reducering fra Stuart Dallas. Manchester United har i 7 kampe hentet 19 af 21 point med 0-0 mod Manchester City som eneste pointtab.

Alle resultater og stillingen i Premier League

Fodbold. Også i Italien blev der sat rekord med et mål efter 6 sekunder. AC Milan gav bolden op, Hakan Calhanoglu satte i løb mod Sassuolos mål og spillede på tværs til portugiseren Rafael Leao, der tog rekorden fra det hurtigste mål i Serie A fra Piacenzas Paolo Poggi, der i 2001 scorede efter 8 sekunder mod Fiorentina. Milan, uden de skadede Zlatan Ibrahimovic og Simon Kjær, vandt dagens udekamp 2-1 og topper Serie A foran Inter, der uden Christian Eriksen i aktion vandt 2-1 over Spezia med Romelu Lukaku som matchvinder på straffespark.

Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tottenhams mulighed tid som tophold i Premier League er sat på pause for en stund. I et danskermøde mellem Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg avancerede Leicetser med en 2-0-udesejr over Tottenham til andenpladsen efter Liverpools forsvarende mestre. Et straffespark af Jamie Vardy sidst i 1. halvleg og et selvmål af Toby Alderweireld, der blev ramt af et hovedstød fra Vardy, var målene i en kamp, hvor Schmeichel leverede en pragtredning på et forsøg fra Son Heung-min.

Svømning. For tiende år i træk blev Viktor Bromer guldvinder i 200 meter butterfly, da han med 1.54,82 min. sejrede med en marginal på 3 sekunder ved kortbane-DM i Helsingør. Forskellen var betydeligt mindre i en vanvittig tæt finale i 50 meter fri, hvor én hundrededel sekund skilte tre unge svømmere. 18-årige Frederik Møller vandt i 22,00 sek. foran to 19-årige, der delte sølvet i 22,01 sek., Frederik Riedel Lentz og Malthe Lindeblad. På fjerdepladsen var 17-årge Rasmus Nickelsen med 22,15 sek. 2 hundrededele sekund fra den danske juniorrekord, han satte i formiddagens indledende heat. Efter sin danske rekord på 800 meter fri kunne 20-årige Alexander Aslak Nørgaard derimod ikke holde tempoet i 1.500 meter fri, hvor han de første 1.200 meter var under mellemtiderne fra Mads Glæsners danske rekord fra 2009, men endte med at være 6,29 sek. fra.

Foto: Alex Pantling/Ritzau Scanpix

Fodbold. Joachim Andersen begik et straffespark, der udløste et rødt kort, da han rev Newcastle Callum Wilson omkuld efter en times spil i Fulhams 1-1-udekamp mod Newcastle. Dommeren Graham Scott gennemså optagelsen af forseelsen flere gange, inden han traf sin beslutning, som Fulhams manager, Scott Parker, agter at klage over. »Forseelsen fandt sted uden for feltet. Callum Wilson trådte så ind i feltet og faldt. Jeg kan godt forstå, at dommeren dømte straffe første gang. Men det forundrende og bekymrende er, at vi har VAR nu, og han går over og ser det på en skærm«, siger Scott Parker til Fulhams hjemmeside. Callum Wilson udlignede selv på straffesparket, efter Fulham var kommet foran på et selvmål af Matt Ritchie lige inden pausen.

Cykling. Vinterens første cykelctross-opgør mellem de to tredobbelte verdensmestre i den terrængående disciplin, den regerende, hollænderen Mathieu van der Poel, og den forhenværende, belgieren Wout van Aert, faldt ud til førstnævntes fordel. I World Cup-afdelingen i Namur forcerede hollænderen på den sidste af de ni omgange og noteredes dermed for sin 14. World Cup-triumf i træk, mens van Aert fulgte 3 sekunder efter, mens englænderen Tom Pidcock, der havde ført i størstedelen af løbet, blev nr. 3.

Fodbold. Efter otte sejre på stribe kan Esbjerg overvintre på andenpladsen i 1. division, kun overgået af Viborg på en bedre målscore. Den ottende sejr sikrede Esbjerg sig på udebane mod 1-0 over Hvidovre på Joni Kaukos scoring midt i første halvleg.

Skisport. Tjekken Ester Ledecká, der i 2o18 vandt OL-guld i både super-G og parallel storslalom i snowboard, vandt søndag sit første World Cup-løb i super-G, da hun i Val d’Isere var 0,03 hurtigere end schweizeren Corinne Suter.

Fodbold. Villarreal er blevet tildelt en sejr i Europa League over Qarabag, fordi holdet fra Aserbajdsjan ikke stillede op 10. december på grund af et større coronaudbrud i truppen.

Boksning. Med dommerstemmerne 3-0 vandt den mexicanske supermellemvægter Saul Alvarez over den ellers ubesejrede brite Callum Smith og er nu indehaver af VM-bælterne fra WBA og WBC.

Golf. Sæsonfinalen på LPGA Tour har været en besynderlig oplevelse fra Nanna Koerstz Madsen. Efter en bogeyfri første runde i 66 slag var hun på 2.-pladsen, anden runde startede med sportslig katastrofe, da hun på fire huller røg fra 6 under par til 2 over par, inden hun spillede de sidste 13 huller uden en bogey i 3 under par. I tredje runde lavede Nanna Koerstz Madsen 15 par i træk, inden hun sluttede bogey-birdie-bogey. Alt i alt er hun nu i par på en 42.-plads, 13 slag efter den førende sydkoreaner, Sei Young Kim.