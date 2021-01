Tre mål på et kvarter afgør Premier League-klassiker og Bayern laver fem efter pausen

Fodbold. Manchester Citys 25-årige amerikanske reservemålmand Zack Steffen var rystende usikker blot 4 minutter inde i sin Premier League-debut mod Chelsea, da han samlede en tilbagelægning op og Chelsea fik et indirekte frispark. Zack Steffen slap med skrækken og efterfølgende var det i Chelsea-enden der var markant usikkerhed i opgøret mellem de to klubber, der tilsammen har vundet 7 af de 11 senest mesterskaber, men nu halser efter Premier Leagues tophold. City-spillerne var fuld af vigør med den veloplagte 1-0-målscorer Ilkay Gündogan, og da anfører Kevin De Bruyne let sparkede det tredje mål ind i 3-1-sejren ind i London i det 34. minut mod et rundtosset Chelsea-forsvar, var det sikkert, at Zack Steffen ville forblive ubesejret efter sin første ligakamp, hvor Callum Hudson-Odoi reducerede i tillægstiden.

Fodbold. I Bundesligaen i Tyskland gik bundholdet Mainz, der måske snart får en dansk træner i Bo Svensson, til pause med en 2-0-føring i München mod mægtige Bayern. Sensationen var undervejs, men mesterholdet viste karakter og råstyrke og fik afværget et truende andet nederlag på hjemmebane i denne sæson. Joshua Kimmich headede reduceringen ind, mens Leroy Sane med et par dristige træk ind i banen som en anden Arjen Robben bragte sig i gunstig position og fyrede fladt ind til 2-2. Forsvarsklippen Niklas Süle sendte topholdet Bayern på vinderkurs efter et hjørnespark i 70. minut, inden Robert Lewandowski scorede to gange, kom på 19 sæsonscoringer og sikrede 5-2.

Foto: Gunter Schiffmann/Ritzau Scanpix Fælles jubel efter de røde Bayern-spilleres fjerde scoring.

Fodbold. Mens Christian Eriksen indtog sin vante marginale plads på Inters udskiftningsbænk, så han sine holdkammerater gå målamok og banke døren til 2021 ind med en storsejr på 6-2 på hjemmebane i Serie A mod Crotone. Argentinske Lautaro Martinez scorede hattrick i opgøret, der først blev afgjort via fire Inter-scoringer i den sidste halve time. Med sejren i sæsonens hidtil mest målrige kamp i den bedste italienske række strøg Inter midlertidigt til tops i Serie A. En position AC Milan med Simon Kjær tilbageerobrede senere på dagen ved at vinde 2-0 over Benevento.

Flere andre kampe var søndag også med til at øge scoringsgennemsnittet i Serie A. Atalanta sejrede 5-1 hjemme over Sassuolo, mens Napoli vandt 4-1 i Cagliari. Mål var der til gengæld ingen af, da angriberen Andreas Skov Olsen på comeback ovenpå den skade, han pådrog sig i landskampen mod Island for næsten tre måneder siden. Olsen og Bologna spillede 0-0 ude mod Fiorentina.

Serie A har et scoringsgennemsnit per kamp på 3,20 og er dermed bedst af de fire store ligaer. Bundesligaen ligger på 3,10 mål per kamp, mens Premier League og La Liga ligger på 2,80 og 2,40.

Fodbold. Atlético Madrid er tilbage på førstepladsen i den spanske liga efter en 2-1-udesejr over Alavés. Et selvmål i overtal sat ind af Felipe i 84. minut var tæt på at koste Atlético sejren, men Luis Suárez blev matchvinder i tillægstiden, da han satte foden på et fladt indlæg. Atlético Madrid, der kun har lukket 6 mål ind, styrer mod titlen med 38 point for 15 kampe, mens Real Madrid har 36 point for 17 kampe.

Skisport. Slovakken Petra Vlhová snuppede sin tredje sæsonsejr, da hun var hurtigst i World Cup-slalomkonkurrencen i Zagreb. Katharina Liensberger fra Østrig var kun 0,05 sekunder efter på andenpladsen, mens schweizeren Michelle Gisin blev treer. Vlhová fører i den samlede World Cup.

Fodbold. Målmaskinen Erling Braut Haaland var efter en skadespause tilbage på Dortmunds Bundesliga-hold sammen med Thomas Delaney og kunne søndag gå fra banen med en 2-0-sejr over Wolfsburg og med en fjerdeplads i tabellen som bonusudbytte. Manuel Akanji headede 1-0-målet ind midt i 2. halvleg, mens Jadon Sancho cementerede sejren på en friløber i tillægstiden.

Fodbold. I Premier League sled Leicester sig til en 2-1-sejr på udebane mod Newcastle på scoringer af James Maddison og Youri Tielemans efter pausen. Andy Carroll reducerede for hjemmeholdet. Leicester rykkede dermed forbi Tottenham i tabellen, hvor holdet har 32 point for 17 kampe. Liverpool og Manchester United har 33 for 16 kampe.

Cykling. Efter en suveræn opvisning sikrede den tredobbelte hollandske verdensmester i cykelcross Mathieu van der Poel sig sejren i fjerde og næstsidste afdeling af vinterens World Cup i den terrængående disciplin. På den anden af de 10 omgange på hjemmebane i Hulst forcerede han og holdt hjem med et forspring på 1.31 minut til sin evige rival belgieren Wout van Aert. Denne bevarede dog den samlede førsteplads med 125 point mod 110 til van der Poel inden finalen i Overijse 23. januar.

Håndbold. Nyindkøbte Mia Rej scorede fire gange for Odense i en 29-19-sejr i den bedste danske række mod Vendsyssel. Odense stryger dermed op på andenpladsen med 24 point - et point efter førende Team Esbjerg. I søndagens anden kamp blev det til en spinkel 25-24-sejr til Herning-Ikast på udebane mod Randers.

Skisport. Ved langrendsløbernes Tour de Ski var der russisk dobbeltsejr på 3. etape, der var en 15 km jagtstart. I Müstair i Schweiz sejrede den førende Alexander Bolschunov foran Artjom Malzev, som nu er 53 sekunder efter Bolschunov samlet. Franske Maurice Manificat er 1.07 min. efter. Hos kvindernes overtog amerikaneren Jessie Diggins toppositionen, ved at sejre på 10 km jagtstart foran sin holdkammerat Rosie Brennan. Svenske Linn Svahn, der førte, dumpede ned som nummer 6 på en dag, hvor Det Internationale Skiforbund også udstak bøder på ca. 1.600 kroner til adskillige atleter fra Sverige, Rusland og Frankrig for ikke at bære mundbind ved indskrivningen.

Skisport. Tredje afdeling af Firebakketurneringen gav sejr til polakken Kamil Stoch i Innsbruck i Østrig. Her leverede Stoch hop på 127,5 og 130 meter og overtog samtidigt føringen sammenlagt inden finalen på onsdag i Bischofshofen. Han har 810 point mod landsmanden Dawid Kubackis 795. 15 point svarer til 8,33 meter. Hertil skal så lægges stilkarakterer. Norske Halvor Egner Granerud førte samlet efter de første afdelinger, men fik søndag en skidt start som nr. 29 efter første hop. Han er nu 3’er sammenlagt med 789 point.

Fodbold. Endnu en sag om racisme i England. Det er Bournemouth-spilleren Junior Stanislas der er blevet udsat for racisme på Twitter, efter han scorede lørdag aften mod Stoke. Bournemouth-direktøren Neil Blake fordømmer udfaldene mod sin spiller og opfordrer ifølge AP samtidigt Twitter til at gå mere aktivt ind i kampen mod racisme. »Sociale medieplatforme bør tage et langt større ansvar i forhold til deres brugere«, siger Blake.