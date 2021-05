Danske OL-deltagere i træningslejr i Japan i total isolation

Japans grænser har i et år været næsten totalt lukkede af frygt for covid-19-smitte. Alle, der kommer til Japan, skal testes før og efter rejsen og derefter i 14 dages ’selvisolation’, hvor man ikke engang må tage offentlig transport eller gå på indkøb.

Men om blot tre måneder skal de udsatte olympiske lege holdes i hovedstaden Tokyo. De gældende regler ved grænserne sættes vel at mærke ikke ud af kraft, bare fordi en masse berømte sportsudøvere dukker op ved paskontrollen. Nej, de skal være i karantæne lige så længe som alle andre.

Myndighederne tilføjer dog blot en undtagelse til reglerne: At OL-atleter i chartrede køretøjer kan få lov til under deres karantæne at bevæge sig frem og tilbage til de anlæg, hvor de træner og skal i konkurrence. Resten af tiden er de nødt til at opholde sig på deres hotelgang. Ikke noget med at spadsere en tur ned i byen – og slet ikke noget med at tage et lyntog på turisttur til et andet sted i Japan.