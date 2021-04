Kan landsholdet se pigespilleren fra Thisted i øjnene, når de rejser til Qatar?

Det går fantastisk for vores danske fodboldlandshold. I hvert fald rent sportsligt. Statistikere vil endda vide, at landsholdet med 97 procents sandsynlighed har kvalificeret sig til VM i Qatar.

Derfor melder spørgsmålet sig også, om landsholdet nu også bør drage afsted til Qatar.

Sportsdebat Sune Friis Krarup Frivillig i HIK. Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening på sportsdebat@pol.dk.

DIF siger ja. Vi skal søge dialogen med lande, som ikke deler vores værdier. Dialog og deltagelse er lig med positive forandringer i det pågældende værtsland. Klog position, som samtidig er en blankocheck til al fremtidig idrætsdeltagelse i alverdens brændpunkter.

DBU siger også ja. Men deponerer samtidig sin idrætspolitiske uafhængighed hos regeringen. Boykot kan kun komme på tale, hvis regeringen laver boykot. Som udgangspunkt klogt nok al den stund, at danske regeringer traditionelt har armslængde til idrættens anliggender. Regeringer ønsker traditionelt ikke at spænde ben for dansk deltagelse ved et VM eller OL.

Den lokale forankring

Vi har også fået ny landstræner. Han gør det fremragende. Taler foreningsidrættens sag. Dolberg og Skov er ikke fra Silkeborg. De er fra Voel og Sejs. Mæhle er ikke fra AaB. Han er fra Vrå – eller rettere Øster Vrå. Hjulmand forankrer landsholdet i den danske foreningsmuldjord. Det elsker vi.

Landsholdets kommende stjerner er ikke europæiske akademispillere, som bor på 5-stjernede hoteller og får direktørløn. Nej. De er fra helt lokale foreninger, og deres forældre har delt telefonbøger ud i weekenden og solgt grillpølser til en femmer for at mobilisere det lokale foreningsliv.

Man må forstå Kasper Hjulmand så langt, at fandtes der en A-aktionærkreds for landsholdet, så udgøres den af landets 1.564 fodboldklubber og 310.138 medlemmer. Primært børn og unge.

Når landstræneren klogt ønsker at forbinde landsholdet til det lokale foreningsliv, så bør forbindelsen imidlertid gå begge veje.

Spørg medlemmerne, DBU

Derfor bør DBU – snarere end at gøre VM-deltagelsen til et større internationalt diplomatisk spil og snarere end at lænke sig til regeringens overvejelser – finde ud af, hvad medlemsbasen og fundamentet under landsholdet mener om denne sag. Genvinde den idrætspolitiske uafhængighed og stå ved rødderne. Det kræver mod. Men det er bestemt ikke umuligt.

Skab debat på skoler og i fodboldklubber. Alle ved, at demokratiet blev tilsidesat af korruption ved tildeling af værtsskab til Qatar. Alle ved, at byggerierne har kostet tusindvis af menneskeliv, og alle ved, at det er miljømæssigt problematisk at spille så store fodboldkampe i en ørken. Proppen er røget af flasken.

Debatten skal ikke frem til et ’ja’ eller ’nej’ til Qatar. Debatten skal sikre en demokratisk og folkeoplysende samtale om emnet.

Ja – det handler om hvorvidt vi skal blåstemple en styreform, som ikke ligner vores egen.

Ja – det handler om, hvorvidt ILO og Amnesty kan påvise, at der er sket tilstrækkeligt med fremskridt i landet efter tildeling af værtsskab.

Men først og fremmest så handler det om, hvorvidt Schmeichel og Eriksen er forbilledlige over for alle de børn og unge, som beundrer dem. Kan vores kære landsholdsspillere give en high five til pigespilleren fra Thisted og se hende i øjnene, når de forlader Kastrup Lufthavn?

Det må være spørgsmål 1. Og besvarelsen af det spørgsmål kræver debat.

Jeg er faktisk af den overbevisning, at en åben debat om emnet vil være direkte præstationsfremmende for vores A-landshold. Hvis det ender med dansk deltagelse i Qatar, så giver den demokratiske samtale mere ret ryg og mental fitness til hver og en af vores landsholdsspillere. Vi vinder VM i demokratisk samtale, før VM er gået i gang.

Måske endda et fremtidigt satsningsområde for Team Danmark. For en ting er sikker. Det er, ikke sidste gang, at der bliver afholdt store mesterskaber i lande, hvor r,ovandet er beskidt eller menneskerettigheder kun er noget, man drøfter, når det internationale lys skinner for en kort bemærkning.

Det er umuligt at sige nej til kronjuvelen

Jamen, hvorfor efterlyser ham den frivillige fra HIK en demokratisk samtale, vil nogen måske spørge. Når nu vi har gode folkevalgte i DBU’s bestyrelse, så er de jo garanter for, at den demokratiske samtale finder sted.

Mit modsvar: Specialforbundsbestyrelser (hvoraf DBU er det største) er fortætninger af konkurrencesynspunkter, og kronjuvel i alt det arbejde, der bliver gjort i specialforbund, er VM/OL. Derfor er det a priori umuligt at sige nej til mesterskaber for bestyrelsesmedlemmerne.

Sidder der enkelte breddeidrætsfolk i bestyrelserne – og det gør der – så er min erfaring, at de selvsagt ikke ønsker at spolere den helt store bryllupsfest. Intet galt i det. Man sidder heller ikke og diskuterer indkomstskattestigninger i Liberal Alliance – formoder jeg.