Spillerne er gidsler i spillet om en liga, som selv James Corden kalder ækel

Modstanden er kolossal. Planerne om European Super League bliver kaldt forrykt, underminerende samt et udtryk for ekstrem grådighed, og for en gangs skyld er der fælles fodslag mellem spillere, både tidligere og nuværende, klubber uden for udbryderne, fangrupper, koryfæer og fodboldforbund, der ellers nok kan være uenige om alt muligt andet.

Selv den engelske skuespiller og tv-vært James Corden brugte seks minutter af sit ’Late Late Show’ til at forklare sine amerikanske seere, at fodbold er arbejderklassens sport, som milliardærerne bag de store klubber nu har kapret for, at de kan købe sig en endnu større båd.

»I er sikkert ligeglade, men det er ækelt«, sagde James Corden, hvis holdning bakkes op af en anden englænder i USA.