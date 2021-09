FCK lider sensationelt nederlag og er ude af pokalen i rekordfart

For første gang i klubbens historie er FC København ikke blandt de 16 sidste hold i den danske pokalturnering.

1. divisionsklubben Nykøbing FC leverede den helt store sensation ved at eliminere de 8-foldige vindere af turneringen i dette års 3. runde med 3-0.

Sebastian Koch scorede to gange inden for 5 minutter tidligt i kampen for Nykøbing FC; der har den tidligere landsholdsspiller Claus Jensen som cheftræner.

FC København havde udskiftet otte spillere i forhold til Superligakampen søndag aften mod FC Midtjylland, men allerede efter 25 minutter foretog en meget utilfreds FCK-træner, Jess Thorup, sine første to udskiftninger og sendte Victor Kristiansen og Jens Stage på banen.

Claus havde lagt en fremragende plan, som det lykkedes os at følge Sebastian Koch til DR2

Det ændrede ikke på, at FC København ikke kunne sætte hjemmeholdet under pres, men yderligere to udskiftninger fra starten af 2. halvleg ændrede kampbilledet. Med William Bøving og Jonas Wing på banen - og efter en gevaldig opsang - lagde FCK stort pres på Nykøbing FC.

Med 20 minutter tilbage kom også Kevin Dieks på banen, og FC København pressede Nykøbing FC helt tilbage i eget straffesparksfelt og kreerede et par gode chancer, men det godt kæmpende hjemmehold og målmanden Jannick Storck fik hver gang blokeret afslutningerne.

I stedet var det Mathias Kristensen, der efter 80 minutter fuldendte sensationen ved at udnytte et perfekt oplæg fra Sebastian Koch, der afdriblede Nicolai Boilesen og spillede bolden på tværs til sin helt udækkede medspiller.

»God tur hjem. god tur hjem«, istemte hovedparten af de 5.000 ekstatiske tilskuere til FCK-spillerne, der kunne se frem til en meget lang hjemtur fra Falster til Frederiksberg.

»Det er fantastisk. Prøv at se tilskuerne, det er et dejlig syn, Vi spiller en fuldstændig perfekt kamp. Claus havde lagt en fremragende plan, som det lykkedes os at følge«, sagde Sebastian Koch til DR2.

Kun én gang tidligere har FC København tabt den første kamp i pokalturneringen, men det var i 1993, da FCK som mesterklub først indtrådte i 5. runde og tabte 3-0 ude mod B 1909, der sæsonen inden var rykket ud af Superligaen - og i øvrigt endte sæsonen med at rykke ned for anden gang i træk. Først i 2006 betød en ændring af turneringen, de bedste klubber fra Superligaen var med allerede fra 3. runde, og dengang var FC København tæt på en tilsvarende fiasko. Først efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence lykkedes det FC København at eliminere Thisted FC og i øvrigt at spille sig helt frem til finalen.

Tre mål af Vejle i overtiden

Andre Superligahold var i vanskeligheder, men klarede sig alle videre fra 3. runde. Vejle var således bagud 3-1 på udebane mod Vanløse til der var spillet 90 minutter, men Lukas Engel med to mål og Andres Ponce i det 6. tillægsminut sikrede Vejle en 4-3 sejr.

Sønderjyske vandt også 4-3 ude over B 1913, men det var efter at have været foran 4-0, mens Randers FC var bagud 1-0 mod Fremad Amager, men endte med at vinde 3-2, der også var stillingen ved pausen.