Kommentar: Forhåbentlig er det et sundhedstegn, at det går lidt trægt på transfermarkedet

Det er et tydeligt signal om en presset og afventende fodboldbranche, at selv de saudiarabiske milliarder i Newcastle har været svære at komme af med denne vinter. Risikoen for, at den økonomiske boble bliver pustet op til bristepunktet i det næste transfervindue, er dog bestemt til stede.