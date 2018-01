Michael Mørkøv på hårdt job i australsk hede inden hjemmebane-hovedrolle To danskere bliver direkte modstandere, når WorldTour-sæsonen i næste uge indledes med Tour Down Under.

Om godt tre uger suser Michael Mørkøv rundt på velodromen i Ballerup Super Arena som tiljublet hjemmebanehelt i et på forhånd frygtindgydende stærkt par nr. 7 i det københavnske seksdagesløb med belgieren Kenny De Ketele ved sin side, men inden sendes den 32-årige dansker ud på et yderst krævende job af en ganske anderledes karakter for sin ny arbejdsgiver på landevejen Quick-Step Floors.

Vinterbanestjernen skal nemlig i den australske hedebølge for første gang i karrieren prøve kræfter med Tour Down Under, som fra 16. til 21. januar markerer starten på sæsonens WorldTour, der ligesom sidste år omfatter 37 begivenheder med finale i det kinesiske Tour of Guangxi fra 16. til 21. oktober.

Og efter alt at dømme bliver der ikke tale om, at Michael Mørkøv i debutopgaven stille og roligt kan vænne sig til de nye omgivelser, for på landevejene omkring Adelaide skal den rutinerede dansker bevise, at Quick-Step Floors har set rigtigt ved at erhverve ham som en vigtig brik til den hårde leadout-kerne, der skal bringe holdets sprintere succes.

En skrap samling af sprintere

I Australien handler det om, at Mørkøv skal assistere en anden af det belgiske storholds nyerhvervelser den italienske olympiske mester i omnium Elia Viviani, og efter at nu stort set alle mandskaber har afsluttet tilmeldingen, står det klart, at der lægges op til en uhyre intens kappestrid mellem nogle af verdens skrappeste afsluttere.

»Der er tale om det mest imponerende opbud af sprintere i løbets 20-årige historie«, fastslår således sportsdirektør Matt White i en pressemeddelelse fra det australske Mitchelton-Scott, som selv med den unge himmelstormer Caleb Ewan, der vandt fire etaper sidste år, møder med et varmt bud på succes.

»Caleb er i glimrende form lige nu, men med modstandere som den slovakiske verdensmester Peter Sagan, tyskeren André Greipel og Elia Viviani, bliver han virkelig sat på en vanskelig prøve«.

Mørkøv skal hjælpe Viviani til succes

Det samme gør altså Michael Mørkøv i bestræbelserne på at finde ind i det samarbejde med Elia Viviani, der efter alt at dømme skal strække sig væsentligt længere end til Tour Down Under, og italieneren er stærkt opsat på allerede i sin første start for sin ny arbejdsgiver at dokumentere, at han er i stand til at udfylde hullet efter den tyske spurtkanon Marcel Kittel.

Denne er skiftet til Katusha-Alpecin efter i 2017 at have toppet vinderlisten med 14 sejre sammen med sin colombianske holdkammerat Fernando Gaviria.

»Jeg ved, at det ikke bliver let, for det er et stjernebesat felt her i Australien«, fastslår Elia Viviani, der sidste år vandt ni løb for Team Sky, i en pressemeddelelse fra Quick-Step Floors.

»Jeg er imidlertid meget motiveret, og jeg har et virkelig kompetent hold omkring mig, så jeg går ind til løbet med stor fortrøstning«.

To danskere i direkte konkurrence

Mørkøvs anstrengelser for at bringe Viviani i optimal position til de massespurter, som forventes på i hvert fald halvdelen af de seks etaper, kolliderer med tilsvarende interesser hos en anden dansk deltager i Tour Down Under.

Lars Bak, der fylder 38, når løbet begynder på tirsdag, indgår nemlig i Lotto-Soudals satsning på at føre André Greipel til tops, og tyskeren har da også tidligere demonstreret, at han er i besiddelse af et helt specielt flair for netop de strabadser, dette løb byder på.