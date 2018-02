Par nr. 7 i uvant udgave: Michael Mørkøv sættes under ekstra hårdt pres som storfavorit på hjemmebane

Længe så det ud til, at at danskerne skulle trække sig ud som bedst i den duel, men så blev Jesper Mørkøv den næstsidste dag ramt af et voldsomt anfald af nyresten, der gjorde det umuligt for parret at fuldføre, mens Lampater og Grasmann sluttede som nr. 5 med et minus på 2 runder.

Den uheldig mellemste bror i Mørkøv-trekløveret var ude at træne i Ballerup Super Arena i går, og krydser fingre for, at han ikke er for plaget af sygdommen, når han i aften starter med spanieren Sebastian Mora ved sin side.

Cirka halvdelen af de 32 ryttere, der kørte finale i Berlin tirsdag ved midnat, har tage turen til Ballerup, men kun to af parrene er de samme, som optrådte i Tyskland – irerne Mark Downey og Felix English, der sluttede som nr. 6 med et minus på 5 omgange, og polakkerne Daniel Staniszewski og Wojciech Pszczolarski, der på 8. pladsen var 7 omgange efter.