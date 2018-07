Dagens målby: Den bandlyste vinder er glemt, men Schleck-brødres opgør med Contador huskes

Fire gange tidligere har skisportsstedet Le Grand-Bornand i Savoien dannet ramme om en etapefinale i Tour de France, men kun i det første tilfælde, i 2004, var vinderen identisk med rytteren, der senere hyldedes som samlet sejrhrre i Paris.

Det er imidlertid noget, Tour de France-arrangørerne forbigår i absolut tavshed, for manden i centrum dengang var amerikaneren Lance Armstrong, der siden bandlystes på livstid og blev frataget blandt meget andet sine syv samlede gevinster i verdens største cykeludfordring.

Det ændrer imidlertid ikke på, at amerikaneren var totalt suverææn på de franske landeveje også i 2004.

Brødrene Schleck i opgør med Contador

Han havde detroniseret den franske folkehelt Thomas Voeckler på 15. etape til Villard-des-Lans, slog ligeledees sejrrigt til dagen efter på turen til Alpe d'Huez, og ud over triumfen på 17. etape i Le Grand Bornand viste Armstrong sig også suveræn på næstsidste dagens 55 km lange enkeltstart i Besancon, hvor han slog tyskeren Jan Ullrich med lidt over et minut.

Alt det er imidlertid glemt og borte i de officielle beretninger om Le Grand-Bornad og Tour de France, for amerikaneren er i allerhøjeste grad en uønsket person hos den gigantiske rundturs magthavere, ligesom han er det blandt alle cykelsportens autoriteter.

Den finale i dagens målby, som oftest fremhæves, er opgøret mellem Bjarne Riis' to luxembourgske trumfer Fränk og Andy Schleck på den ene side og hans senere spanske superstjerne Alberto Contador i 2009.

Contador i intern konkurrence med Armstrong

Contador kørte på det tidspunkt for Astana og var i åbenlys intern konkurrence med Lance Armstrong, der i sin comeback-sæson var tiltrådt på det kasakhiske mandskab sammen med sin medsammensvorne fra dagene på US Postal belgieren Johan Bruyneel.

Contador havde fået ram på Armstrong, og på turen til Le Grand-Bornand var spanieren så oppe mod brødrene Schleck. De tre nåede til mål 2.18 minutter foran italieneren Vincenzo Nibali, og i opløbet fik Fränk Schleck overtaget og sejrede foran spanieren og lillebror.

Contador havde erobret førertrøjen fra italianeren Rinaldo Nocentini to dage tidligere på 15. etape til Verbier, og dagen efter Le Grand-Bornand imponerede spanieren ved at vinde den 40 km lange enkeltstart i Annecy 3 sekunder foran Riis' schweziske tempofænomen Fabian Cancellara.

Contador sluttede øverst på podiet i Paris flankeret af Andy Schleck og Lance Armstrong, der var slået med henholdsvis 4.11 og 5.24 minutter. Men også den tredjeplads er forsvundet fra de officielle statistikker.

Gerdemann blev detroniseret af Michael Rasmussen

I 2007 nåede tyskeren Linus Gerdemann først til Le Grand-Bornand, hvilket også indbragte ham den gule førertrøje.

Den fik han imidlertid kun lov til at beholde en enkelt dag, for da Michael Rasmussen slog til døgnet efter i Tignes, overtog han også den samlede førsteplads.

Men det blev som bekendt begyndelsen til enden på danskerens Tour-eventyr, der sluttede så brat, da han efter 9 dage i gult og yderligere en sejr på Col d'Aubisque blev taget ud af løbet af sin hollandske arbejdsgiver Rabobank for at have løjet om sine opholdssteder inden Touren.

Fuglsang i duel med Mollema

Senest, verdens største cykelløb var i Le Grand-Bornand, var i 2013, da portugiseren Rui Costa førte et soloangreb succesrigt til ende.

Han nåede på 19. etape i mål 48 sekunder foran nr. 2 tyskeren Andreas Klöden, mens alle løbets hovedpersoner med indehaveren af den gule førertrøje briten Chris Froome i spidsen noteredes for et minus på 8.48 minutter.

I det selskab befandt sig også Jakob Fuglsang, der det år for første gang var kaptajn hos Astana, samt hans nærmeste konkurrent i kampen om den samlede sjetteplads hollænderen Bauke Mollema.

Froome fortsatte mod en sikker samlet sejr, mens Mollema og Fuglsang sluttede som nr. 6 og 7 henholdsvis 11.42 og 12.17 minutter basgude.