Etapeanalyse: Froomes tropper lammer feltet på en stor fransk-belgisk jubeldag

Mens Tour de France-kongen Chris Froome dirigerede sine Team Sky-tropper til at udøve så lammende en dominans i feltet, at ingen af rivalerne turde eller kunne udfordre den britiske klan, som endnu en gang synes at være i stand til at tage kontrollen over verdens mest prestigemættede cykelløb, leverede den 26-årige franskmand Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) en eminent soloopvisning og kunne lykkelig og tiljublet krydse målstregen som vinder af årets første alpeetape.

På nedkørslen fra den næstsidste af dagens fire voldsomme stigninger, Col de la Colombière, på den 158,5 km lange færd fra Annecy til Le Grand-Bornand forcerede Alaphilippe så dristigt og dygtigt, at hans sidste ledsager, estlænderen Rein Taaramäe (Direct Energie), ikke formåede at følge ham, og franskmanden nåede i mål med et forspring på 1.34 minutter til spanieren Ion Izaguirre (Bahrain Merida) på andenpladsen.

En anden stor vinder på etapen var den belgiske indehaver af den gule førertrøje, Greg Van Avermaet (BMC), der til perfektion demonstrerede, at det fortærskede udtryk ’angreb er det bedste forsvar’ er eviggyldigt.

Team Skys taktik var afgørende

OL-guldvinderen kastede sig sammen med blandt andre Alaphilippe ud i det tidlige angreb, som talte godt en snes ryttere, og selv om Van Avermaet på de sidste klatreture tabte tid til franskmanden og først krydsede stregen 1.44 minutter bagude som nummer 4, rakte det ikke alene til at holde konkurrenterne i skak, men også til at øge afstanden til dem ganske betragteligt.

En afgørende faktor for, at det kunne lade sig gøre, var, at Team Sky var fuldt ud tilfreds med at holde de øvrige klassementskandidater i skak, og det skete så effektfuldt, at det da nok kan skabe en smule bange anelser for, at al spænding fuldstændig skal kvæles i resten af løbet.

Med massiv tilstedeværelse i front for feltet dikterede Team Sky tempoet, uden at der på noget tidspunkt fornemmedes antydning af oprør mod herredømmet, og det skinnede særdeles tydeligt igennem, at Froome-kollektivet blot venter på det rigtige tidspunkt til at slå til på.

Sky hjalp også Fuglsang på vej

Danmarks Tour de France-håb, Jakob Fuglsang (Astana), var en af dem, der drog nytte af Sky-taktikken, idet han som nummer 14 nåede til vejs ende i den gruppe på 16 mand, der fulgt de to Sky-kaptajner Chris Froome og Geraint Thomas til dørs 3.23 minutter efter Julian Alaphilippe.

Det betød, at den 33-årige dansker nu er helt fremme som nummer 4 sammenlagt i den nye top-10, der ser således ud: 1. Van Avermaet, 2. Thomas 2.22 minutter, 3. Alejandro Valverde (Movistar) 3.10, 4. Fuglsang 3.12, 5. Bob Jungels (Quick-Step Floors) 3.20, 6. Froome 3.21, 7. Adam Yates (Mitchelton-Scott), 8. Mikel Landa (Movistar) begge samme tid, 9. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) 3.27, 10. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) 3.36.

Dermed var polakken Rafal Majka (Bora-hansgrohe) den eneste, der røg ud af dette selskab, idet han rykkede fra 6.- til 13.-pladsen med et minus på 4.02 minutter.

Søren Kragh mistede den hvide trøje

Med Van Avermaets indsats, der indbragte ham udmærkelsen som etapens mest angrebsivrige rytter, skulle kun to af løbets førertrøjer have nye ejermænd.

Letten Tom Skujins (Trek-Segafredo) måtte afgive den prikkede bjergtrikot til Alaphilippe, og nogenlunde som frygtet sluttede også Søren Kragh Andersens (Team Sunweb) eventyr i hvidt. Den unge dansker måtte opgive at følge favoritgruppen på Col de Romme cirka 35 km fra mål og nåede først til vejs ende 12.39 minutter efter den værste trussel mod sin position, franskmanden Pierre Roger Latour (AG2R), der sad sammen med løbets favoritter.