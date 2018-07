Dagens etape: Michael Valgren pønser stadig på et stort nummer

Endnu en triumf for dristige lykkeriddere, som den Magnus Cort (Astana) hjemførte i søndags i Carcasonne, eller en dag, hvor de bedst placerede i det samlede klassement er færdige med at lade et udbrud slippe af sted med så anseligt et forspring, at det er umuligt at hente det.

Det synes at være spørgsmålet, der melder sig inden dagens 218 km lange færd på den 16. Tour de France-etape fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon i Pyrenæerne.

Michael Valgren (Astana) mener, der kan være en mulighed for at komme med i en offensiv, mens landsmanden og kaptajnen Jakob Fuglsang hælder mere til den anden mulighed.

Team Sky er uhyggeligt stærk

»Kampen i toppen strammer nu for alvor til, og derfor tror jeg, vi vil se en etape, hvor det er klassementskandidaterne, der afgør kampen om sejren mellem sig« vurderer Fuglsang, der også forventer, at Team Sky endnu engang vil gøre et forsøg på at kontrollere alt.

»Sky har et uhyggeligt stærkt hold, og det er næsten umuligt at bryde den dominans«.

Dette giver Valgren ubetinget Fuglsang medhold i.

»Sky tillader simpelthen ingen at komme frem til fronten og har mandskabet til at holde andre væk«, siger Michael Valgren.

»Da jeg forleden lå helt fremme i feltet, kiggede Luke Rowe, som jeg ellers er fine venner med, på mig og råbte, hvad pokker jeg lavede der«

»Jeg måtte så forklare, at jeg bare var kørt i front for at få kontakt med Jakob, og så kom der ikke mere ud af det, men det var tydeligt, at det ikke er velset, at andre blander sig i deres arbejde«

Håber at kunne gentage Corts bedrift

»Sådan kan de selvfølgelig kun opføre sig, fordi de er så suveræne, for de har jo ikke eneret på at bestemme, hvad der skal ske. Men så længe ingen andre er gode nok til for alvor at udfordre dem, kan de tillade sig at køre på den måde«.

»Jeg håber så småt på, at jeg kan gentage Magnus’ bedrift, men hvis det skal lykkes, skal det være i dag. Jeg kan ikke rigtigt se, at der skulle være muligheder senere i løbet«.

»Kan det ikke lade sig gøre, glæder jeg mig stadig over det, der skete i søndags. Jeg ved, at det også kunne have været mig, der stod øverst på podiet, men nu var det jo helt klart Magnus, der skulle satses på, fordi han er så hurtig. Men følelsen af, at jeg også var stærk nok til at kunne have vundet, gør mig da ekstra glad«.

Sidste bjergspurt kommer 10 km fra mål

Dagens etape byder på en forholdsvis overkommelig indledende fase med to bjergspurter i 4. kategori inden for de første 72 km, men de virkelige bataljer om etapehæderen tager ikke fart, før det begynder at gå opad mod Col de Portet-d'Aspet i 2. kategori.

Fra toppen er der godt 60 km til mål og på den strækning skal rytterne prøve kræfter med både Col de Menthe og Col du Portillon, som begge er rangeret i 1. kategori.

Fra bjergspurten på Portillon i 1.292 meters højde går det de sidste 10 km i susende fart nedad mod målbyen Bagnères-de-Luchon 632 m over havets overflade.