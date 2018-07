Portræt af Brian Holm, der stopper som tour de France leder.

Når Tour de France næste sommer tryllebinder millioner af tv-seere kloden rundt og tilskuere langs de franske landeveje, vil den 106. udgave suse af sted uden en af de danske aktører, der gennem godt 30 år efter debuten som rytter i 1987 på den ene eller den anden måde og med jævne mellemrum har haft en rolle i det gigantiske show.

For i den afsluttende fase af den begivenhed, der sattes punktum for i aftes i Paris, meddelte Brian Holm, den 55-årige sportsdirektør på de seneste seks sæsoners mest vindende professionelle mandskab, det belgiske Quick-Step Floors, at han for sidste gang har brugt tre uger i juli på at deltage i jagten på succes i verdens mest prestigiøse cykelløb.

Ønsket om mere tid til familien angiver Brian Holm som årsag til denne beslutning, der dog langtfra betyder et farvel til den idræt, han er vokset op med, og som han elsker. For han håber, at hans chef siden 2012, manager Patrick Lefevere, kan bruge ham, selv om han vil reducere antallet af rejsedage.

BLÅ BOG Brian Holm Født 2. oktober 1986, bor på Frederiksberg sammen med hustruen Christine og børnene Albert og Mynte. Professionel cykelrytter 1987-98. 7 sejre er han noteret for, og efter karrieren som aktiv har han virket som sportsdirektør – siden 2012 på det belgiske storhold Quick-Step Floors.

Dygtig tv-kommentator

Måske kommer Brian Holm så til at beskæftige sig med Touren på en helt anden måde – som kommentator på Eurosport, hvor han allerede i nogle år, når tiden har tilladt det, har optrådt i et særdeles velfungerende makkerpar med en anden tidligere professionel cykelrytter, Thomas Bay. Holms evne til at kommunikere klart, analysere hurtigt og samtidig fortælle en god portion røverhistorier har længst vist, at han besidder fremragende evner også inden for det fag.

Medvirkende til at skabe forståelse for sin situation hos arbejdsgiveren kan utvivlsomt være, at Brian Holm har vist sig som et trofast og pligtopfyldende medlem af ledelsen i det belgiske kollektiv, som med fire etapegevinster og kåringen af franskmanden Julian Alaphilippe til løbets bjergkonge kan se tilbage på et overvældende vellykket Tour de France.

Brian Holm havde en gylden mulighed for efter sæsonen 2015 at drage med den britiske eksverdensmester Mark Cavendish til det sydafrikanske mandskab Dimension Data. Spurtkanonen fra Isle of Man ville absolut have danskeren med, og han blev rasende, da Brian Holm i stedet besluttede sig for at forblive loyal mod Lefevere.

I det hele taget er trofasthed og ærlighed blandt de mange positive egenskaber, der gang på gang fremhæves, når der spørges ind til personen Brian Holm. Og trods ihærdig søgen er det faktisk ikke lykkedes at finde frem til, at manden skulle have alvorlige fjender.

Brian Holm nåede at blive udlært som murer, inden han røg med på den bølge af unge danske cykelryttere, der i slutningen af 80’erne kastede sig ud i det store ukendte eventyr som professionel.

Jesper Skibby, der var taget af sted på lykke og fromme året inden, skaffede ham et job på det lille belgiske Roland-mandskab, hvor også Bjarne Riis dukkede op, og siden har cykelsporten fyldt svulmende meget i Brian Holms tilværelse.

Ikke sådan at forstå, at han er en ensporet nørd, der ikke kan se ud over det job, han varetager. Snarere tværtimod – for Brian Holm har udnyttet kontakter, som cykelsporten har skaffet ham, til at udvikle en personlighed med uhyre mange facetter, som næppe mange havde forestillet sig dengang i 80’erne, da mureren fra Amager Cykle Ring var en af de hårde drenge på de hjemlige landeveje.

En sport for arbejderklassen

Dengang bar cykelsporten i høj grad præg af, at det var unge mænd fra arbejderklassen, der kastede sig over den. De intellektuelle miljøer, som i dag mere eller mindre har overtaget magten, havde endnu ikke fattet interesse. Der blev ikke lagt fingre imellem, og det var kun de virkelig seje, der drev det til noget.