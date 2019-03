Vilde Tour-drømme går hånd i hånd med ydmyghed efter lovende sæsonstart for Danmarks eneste prof-hold

Ydmyghed og vilde drømme går hånd i hånd på Danmarks eneste professionelle cykelhold Riwal Readynez.

Avancementet til 2. division har åbnet nye, spændende muligheder for udfoldelser på et væsentligt højere niveau end tidligere.

Det kom klart til udtryk, da 15 af de 16 ryttere i truppen ind imellem opgaver på landevejene i Frankrig, Italien og Belgien torsdag aften i restaurant Alfred & Kamilla på havnen i Odense præsenteredes for en talstærk forsamling, som vidner om et solidt netværk.

For i det selskab blev der ikke lagt skjul på, at deltagelse i Tour de France på hjemmebane i 2021 er det ultimative mål, men heller ikke på en uhyre realistisk erkendelse af, at der er en lang, sej vej til at nå det.

Holdet skal udvikles på alle fronter

»Vi er kommet pænt fra start i år, og selv om det endnu ikke er lykkedes at få wildcard til et WorldTour-løb, har vi et fint program, hvor rytterne får virkelig skrap modstand«, siger Riwal Readynez-sportsdirektør Michael Blaudzun.

»Og selvfølgelig skal vi på længere sigt gå efter en plads i Touren, men det er hævet over enhver tvivl, at vi skal have udviklet holdet på alle områder, for at det kan blive en realitet«.

Den opfattelse deles af holdets anden erfarne chef Michael Skelde, der sad i bilen bag den 24-årige Emil Vinjebo, da denne i et direkte opgør mod en stribe givne Tour de France-aktører kørte en flot fjerdeplads i hus i søndags i Drôme Classic, og ligeledes er bag rattet, når Vinjebo og Co. på søndag i det italienske Grand Prix Industria & Artigianato i Larciano skal op mod blandt andre syv WorldTour-mandskaber.

Har markeret sig over forventning

»Jeg synes, rytterne har markeret sig over forventning her fra sæsonstarten, men stadig er vi ikke nået dertil, hvor det er os, der har kunnet præge løbene. Det har modstanden simpelthen været for hård til«, konstaterer Michael Skelde.

»Det er ikke os, der går frem og tager ansvar, når der skal sættes tempo i feltet. Foreløbig sørger vi bare for at følge så godt med som muligt, og så har det altså vist sig, at enkelte af vores folk har været i stand til at opnå pæne placeringer, som jeg vil kalde det at blive mellem de 20 bedste, når vi tager i betragtning, at vi er udsat for helt nye konkurrenceforhold.

»Indtil videre har ryttere som Vinjebo, Rasmus Quaade, den svenske mester Lucas Ericsson og nordmændene Sindre Lunke og Krister Hagen har vist rigtigt gode takter, og de har kunnet være med blandt de bedste«.

Vinjebo gav Tour-stjerner kamp til stregen

Emil Vinjebo, der sidste år opnåede den anerkendelse at blive udtaget til VM sammen med syv heltidsprofessionelle, WorldTour-vante landsmænd, mens han selv endnu optrådte på det hjemlige 3. divisionshold ColoQuick, gav i søndags franske stjerner som Romain Bardet (AG2R) og Warren Barguil (Arkéa-Samsic) kamp til stregen i Drôme Classic.

Vinjebo, som ved verdensmesterskaberne i Innsbruck understregede sin berettigelse i truppen ved at gennemføre som nr. 55 efter at have udfyldt sin hjælperrolle, sluttede i den franske styrkeprøve på fjerdepladsen 8 sekunder efter den franske vinder Alexis Vuillermoz (AG2R) og 5 efter dennes landsmænd Valentin Madouas (Groupama-FDJ) og Barguil.

Men den unge dansker var 5 sekunder foran en lille gruppe, der førtes an af den rutinerede italiener Giovanni Visconti (Neri-Sottoli), og hvor Romain Bardet kom ind som nr. 7.