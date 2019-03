Succesrigt danskerhold fortsætter med at imponere og scorer dobbelttriumf på hård bjergetape

Med en kompromisløs og kraftmættet satsning små 7 km før afslutningen på den 12,1 km lange finaleklatretur op til skisportsstedet La Molina i 1.650 meters højde overrumplede den 25-årige colombianer Miguel Angel Lopez (Astana) rivalerne i WorldTour-løbet Volta a Catalunya og rundede 4. etapes 150,3 km af med en forrygende dobbelttriumf.

Sydamerikanerens solofremstød indbragte ham nemlig ikke alene sejren på denne anden skrappe styrkeprøve i de nordspanske bjerge, men sikrede ham også førertrøjen, som belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) måtte give afkald på.

Og dermed fik de tre danskere på det kasakhiske Astana-mandskab, Jonas Gregaard Wilsly, der er med som hjælper i Volta a Catalunya, samt Jakob Fuglsang og Magnus Cort atter grund til at juble over succes for årets mest vindende professionelle firmahold.

Svaghedstegn fra døgnet før var forsvundet

Lopez havde på den sidste af etapens stigninger sammen med landsmændene Egan Bernal (Team Sky) og Nairo Quintana (Movistar) samt englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott) skilt sig ud i en eksklusiv forfølgerkvartet på jagt efter de sidste af deltagerne i dagens lange udbrud.

Egentlig var det ventet, at Lopez i dette selskab kunne få det svært, eftersom han døgnet inden havde mistet et par sekunder i forhold til netop de tre andre ved målpassagen i Vallter 2000, men dette minimale svaghedstegn sporedes absolut ikke i dag.

Astana-rytteren havde forsøgt sig, allerede da der manglede 9 km for dog hurtigt at blive hentet. Men da han satte endnu en offensiv ind kort efter, tøvede de tre andre en anelse for længe, og så var Lopez ikke til at fange igen.

På vej op mod toppen passerede han flere af aktørerne i det oprindelige fremstød, og med lidt over 4 km tilbage, fik han kontakt med de to sidste, spanieren Marc Soler (Movistar) og østrigeren Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe).

De to stred for at holde hjul på colombianeren, hvilket lykkedes ret længe, men først måtte Mühlberger slippe og siden Soler.

Lopez fører med 14 sekunder til Yates

Lopez fortsatte ufortrødent mod mål, og han krydsede stregen 16 sekunder foran østrigeren og spanieren.

Bernal og Yates noteredes for samme tid, men gik altså glip af bonussekunder, og det betyder, at den samlede top-10 inden de tre sidste etaper ser sådan ud: 1. Lopez, 2. Adam Yates 14 sekunder, 3. Bernal 17, 4. Quintana 25, 5. Dan Martin (UAE Team Emirates) 46, 6. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 56, 7. Michael Woods (EF Education First) 1.42 minut, 8. Romain Bardet (AG2R) 1.44, 9. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 2.27, 10. Soler 2.36.

De to danskeres samlede placeringer: 104. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 40.41 minutter, 113. Jonas Gregaard Wilsly (Astana) 48.10.

Thomas De Gendt, der fulgte med favoritterne lige indtil det første par kilometer af den sidste stigning, satte 8.55 minutter, da han nåede til vejs ende som nr. 46, og han dumpede ned på 30. pladsen i klassementet med et minus på 8.26 minutter.

Belgieren var dog atter at finde på podiet til hyldestseancerne efter etapen, idet han stadig er nr. 1 i både bjerg- og pointkonkurrencen.

10 ryttere bag Astanas 20 sejre

For Miguel Angel Lopez, der har Giro d’Italia som det altoverskyggende mål i første halvdel af sæsonen ligesom eksempelvis Egan Bernal, var det årets anden sejr, efter at han i februar sluttede som samlet nr. 1 i Tour Colombia uden at have vundet en etape undervejs.

Astana er med dagens resultat atter alene i toppen af vinderlisten med 20 førstepladser – en mere end Deceuninck-Quick Step – og heraf har Jakob Fuglsang og Magnus Cort bidraget med henholdsvis 2 og 1.

De 20 gevinster er fordelt på 10 ryttere med den kasakhiske mester Alexey Lutsenko som topscorer med 5.