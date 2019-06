Portræt: Himmelstormer med lynkarriere står på spring til at afløse Tour de France-stjernerne

FOR ABONNENTER

For den 22-årige colombianer Egan Bernal er finaletriumfen i WorldTour-løbet Tour de Suisse mere end blot en fornem sejr. Indsatsen i den 9 dage lange kappestrid har også sendt et eftertrykkeligt – om end ikke definitivt – signal til både holdkammerater, ledelse og omverdenen i det hele taget om, at han er i besiddelse af de egenskaber, der gør ham værdig til at indtage en kaptajnsrolle på verdens rigeste cykelmandskab Team Ineos, når Tour de France starter 6. juli i Bruxelles.