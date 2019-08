Vuelta a España: Jakob Fuglsang var for dyr til helt nyt eventyr og satser videre i trygge omgivelser

FOR ABONNENTER

Selv om Danmarks førende professionelle cykelrytter, Jakob Fuglsang, af Vuelta a España-arrangørerne lanceres som et de store navne i den 74. udgave af rundturen på Den Iberiske Halvø, der indledes i aften med et 13,4 km langt holdløb i Torrevieja ved middelhavskysten lidt syd for Alicante, fremgår det tydeligt af det officielle foto, som det kasakhiske Astana-mandskab har publiceret af sin trup til den forestående opgave, at den 34-årtige dansker ikke er tiltænkt samme fremtrædende individuelle rolle som i Tour de France.