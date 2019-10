Suveræn dansk guldopvisning ved EM, hvor verdensrekorden glippede med ét sekund

Med en total nedkæmpning af de italienske finalemodstandere sikrede det danske 4 km forfølgelseshold bestående af Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg og Rasmus Lund Pedersen sig for første gang i historien guld ved europamestertskaberne på velodromen i den hollandske by Apeldoorn.

Italien havde valgt at skifte den stærke læandevejsrytter Simone Consonni ud med Michele Scatezzini, men det ændrede ikke på styrkeforholdet mellem de to nationer, der allerede efter gårsdagens kvalifikationsrunder klart pegede i dansk favør.

Fra de første mellemtider var den danske kvartet i front, og mod slutningen havde danskerne frit udsyn til bagenden af det italienske mandskab.

Så småt var næsen sat op efter også en verdensrekord, efter at Danmark i går noteredes for 3.48.762, hvilket kun var cirka 7 tiendedele af et sekund fra den hidtil bedste tid i verden på 3.48.012 minutter sat af australierne Leigh Howard, Sam Welsford, Kelland O’Brien og Alex Porter ved verdensmesterskaberne i den polske by Pruszkow 28. februar.

Mellemtiderne antydede en rekord

Undervejs i aftenens match var der antydning af, at rekorden var inden for rækkevidde, men det glippede med lidt over et sekund, da danskerne fuldførte i 3.49.113, hvilket stadig er en af de absolut allerbedste tider, der nogensinde er registreret, og den italienske afmagt fremgår af sluttiden på 3.54.117.

Selv om Danmark ikke kan fremvise imponerende meritter i holdforfølgelsesløb ved europamesterskaberne af den simple grund, at de kun sjældent har indgået i den rød-hvide landsholdssatsning, var det faktisk anden gang, et dansk 4 km hold havde kæmpet sig frem til finalen.

Det skete også for otte år siden, og dengang dannede Apeldoorn ligeledes rammen om begivenheden.

Men i 2011 måtte Lasse Norman, Casper Folsach, Rasmus Quaade og Michael Mørkøv se sig besejret af Storbritannien. Her ved dette EM måtte briterne tage til takke med bronze, da de i det medaljeopgør noteredes for 3.51.428 mod Tysklands 3.54.278.

Alt sigter frem mod OL i Tokyo

Alt er for det succesrige mandskab styret ind mod OL i Tokyo med VM i Berlin i slutningen af februar som et højdepunkt undervejs.

Men hvad der sker efter opgaven i Japan, står hen i det uvisse. Alle aftenens danske medaljevindere har ganske vist alderen til at kunne stile mod endnu et OL, men samtidig befinder de sig også på et punkt i deres karrierer, hvor landevejen lokker med helt anderledes indbringende jobmuligheder, end banen kan tilbyde.

Både juniorverdensmesteren på landevej fra 2017 Julius Johansen, der fyldte 20 år i september, Frederik Rodenberg på 21 og den i øjeblikket skaderamte Niklas Larsen, 22, prøver næste sæson lykken på det ny norske 2. divisionshold Uno-X, og det kan meget vel vise sig at være begyndelsen på et væsentligt større landevejseventyr.

Lasse Norman, der fik sit bragende internationale gennembrud med OL-guld i omnium for syv år siden i London, er med sine 27 år truppens klart ældste og har allerede godt gang i landevejen på det belgiske 2. divisionshold Corendon Circus med ambitioner om at nå videre i den sammenhæng, men det er fremtidsudsigter, som ikke står i vejen for det olympiske mål.