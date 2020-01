Verdensmesterens rolle i WorldTour-premieren: Mads Pedersen får frit spil på de to første etaper, så skal han ofre sig for favoritten

Fakta

Første WorldTour-løb

Cykelsportens WorldTour omfatter 36 løb, hvilket er et færre end sidste år, idet Tyrkiet Rundt er slettet af listen. Der opereres ikke længere med en speciel WorldTour-rangliste, men de indkørte point indgår i Den Internationale Cykelunions overordnede statistikker.​

Det seks etaper lange Tour Down Under, der starter i nat dansk tid, afvikles for 22. gang og har deltagelse af samtlige 19 mandskaber med WorldTeam-licens plus et australsk landshold.​

Sidste års top-10: 1. Daryl Impey 20.30,42 timer, 2. Richie Porte 13 sekunder, 3. Wout Poels 17, 4. Luis León Sánchez 17, 5. Rohan Dennis 26, 6. Chris Hamilton samme tid, 7. Michael Woods 38, 8. Ruben Guerreiro 40, 9. Diego Ulissi, 10. Dries Devenyns begge samme tid. Poels, Hamilton, Woods og Guerreiro er ikke med denne gang.​

De seneste 10 års vindere: 2019 og 2018: Impey, 2017 Porte, 2016: Simon Gerrans, 2015: Dennis, 2014: Gerrans, 2013: Tom Jelte-Slagter, 2012: Gerrans, 2011: Cameron Meyer, 2010: André Greipel.​

Tre danskere har gennem tiderne været på podiet sammenlagt: Nr. 2 i 1999: Jesper Skibby, nr. 2 i 2003: Lennie Kristensen, nr. 3 i 2007: Lars Bak.​

Den eneste danske etapevinder er Nicolaj Bo Larsen, der slog til på den allerførste etape i 1999.









