Søvndyssende Giro-etape eksploderer i voldsomt finaleuheld, som sender podiekandidat på hospitalet

På en Giro d’Italia-etape, der på langt størstedelen af den 177 km lange, søvndyssende flade strækning fra Modena til Cattolica var totalt blottet for spænding, eksploderede de sidste få minutter i et uhyggeligt og sindsoprivende drama.

I det voldsomt opskruede tempo frem mod spurten i badebyen ved Adriaterhavet indtraf med 4,3 km tilbage en af de voldsomme hændelser, der altid frygtes i den slags situationer, men lykkeligvis som oftest undgås.

Her gik det gruelig galt for på den udfordrende finalerute med adskillige sving og flere trafikøer på vejens midte ramte gårsdagens amerikanske etapevinder og indehaver af bjergkonkurrencens blå førertrøje Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) en official, der udstyret med flag søgte at dirigere rytterne helskindet uden om forhindringerne.

Dombrowski, der fyldte 30 år i dag, kunne ikke undgå at styrte, og han rev blandt andre en af løbets fremtrædende podiekandidater spanieren Mikel Landa med sig. Det skulle vise sig, at den 31-årige Bahrain Victorius-kaptajn var den værst medtagne.

Efter at have ligget en rum tid på asfalten blev Landa transporteret til hospitalet, og han er dermed ude af løbet, mens det endnu ikke vides, hvor slemt han er kommet til skade.